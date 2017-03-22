Немецкая группа советников в Украине оценила потери от блокады ОРДЛО в 1,6% ВВП

Мы посчитали, что в неподконтрольных районах сейчас производят 1,6 процента ВВП Украины.

Немецкий экономист подчеркнул, что «с макроэкономической точки зрения, это, несомненно, шок для страны». Именно поэтому Международный валютный фонд, по его мнению, перенес вопрос о выделении транша Украине.

Также Джуччи отметил, что если в 2013 году производственные циклы на Донбассе были тесно связаны, то на данный момент ситуация другая: за три года интеграция уменьшилась. Прежде всего она сохраняется в производстве стали. Именно здесь возникнут наибольшие проблемы, которые ощутимо повлияют на энергетику.

«Для других секторов мы не ожидаем сильных шоков. В значительной степени эти два региона уже отделились. Антрацит и кокс можно импортировать. Это будет дороже, есть логистические вопросы, но Украина может справиться с этим без масштабных негативных последствий», — отметил Джуччи.

Ранее сообщалось, что блокада отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) может привести к снижению номинального ВВП на 39 млрд гривен.