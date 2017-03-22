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10:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске сожгли крупную партию астр «Настена»

В одном торговом центре Новосибирска продавались пакеты семян астры пионовидной «Настена», которые были заражены повиликой полевой, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

В Новосибирске сожгли крупную партию астр «Настена», сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

На этой неделе инспекторы отдела надзора в области карантина растений провели мероприятия по контролю, досмотру и отбору образцов семенного материала, поступившего в адрес новосибирской организации.

Как оказалось, в одном торговом центре Новосибирска продавались пакеты семян астры пионовидной «Настена», которые были заражены повиликой полевой.

По решению владельцев данной партии 400 пакетов семян астры селекционно-семеноводческой компании «Поиск» (Московская область) уничтожены путем сжигания.

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