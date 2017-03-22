В Новосибирске сожгли крупную партию астр «Настена», сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

На этой неделе инспекторы отдела надзора в области карантина растений провели мероприятия по контролю, досмотру и отбору образцов семенного материала, поступившего в адрес новосибирской организации.

Как оказалось, в одном торговом центре Новосибирска продавались пакеты семян астры пионовидной «Настена», которые были заражены повиликой полевой.