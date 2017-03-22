В Новосибирске сожгли крупную партию астр «Настена»
В одном торговом центре Новосибирска продавались пакеты семян астры пионовидной «Настена», которые были заражены повиликой полевой, сообщает
В одном торговом центре Новосибирска продавались пакеты семян астры пионовидной «Настена», которые были заражены повиликой полевой, сообщает
В Новосибирске сожгли крупную партию астр «Настена», сообщает
На этой неделе инспекторы отдела надзора в области карантина растений провели мероприятия по контролю, досмотру и отбору образцов семенного материала, поступившего в адрес новосибирской организации.
Как оказалось, в одном торговом центре Новосибирска продавались пакеты семян астры пионовидной «Настена», которые были заражены повиликой полевой.
По решению владельцев данной партии 400 пакетов семян астры