Пасхальная корзина: что подорожает, а на что упадут цены

Как пишет «Сегодня», мнения экспертов относительно прогноза цен на продукты разошлись.

Директор украинской торговой ассоциации Игорь Кишко считает, что Пасха никак не повлияет на стоимость продуктов в торговых сетях и больших магазинах, разве что на рынках.

При этом экономист Александр Охрименко говорит, что мясо обязательно подорожает на 5−20 грн — до 85−140 грн за кг. А вот цена на мясо птицы и говядину останется прежней.

Аналитик Украинской аграрной ассоциации Дмитрий Дейна предупреждает, что до середины апреля стоимость яиц будет стабильно увеличиваться — на 10−20%. Таким образом, десяток яиц, который сегодня стоит около 14 грн, на Пасху обойдется в 16−17 грн.

Что касается овощей, то их стоимость к празднику не имеет отношения, а рост цен вызван истощением запасов.

— Картошка и морковка могут немного подняться — на 5−10%. А вот тепличные овощи будут как раз падать в цене из-за потепления. Все начнется с лука, потом появится нормальная цена на редиску, огурцы и помидоры. В целом они подешевеют на 10−15%, — прогнозирует Охрименко.

То есть, если сегодня килограмм картошки обойдется в 6,5 грн, то к Пасхе эта цифра поднимется до 7 грн.

Ближе к празднику помидоры, которые сегодня стоят около 43 грн, подешевеют до 39, а цена на огурцы упадет с 50 грн до 44−45.