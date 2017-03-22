Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!»
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Украинские "Ведьмы" прибыли в Донбасс - СМИ
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
"Не иначе, как зависть": Лолита вступила в конфликт из-за Апиной
СМИ: Орбакайте произвела фурор прозрачным платьем
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
1195-летие Ирины Антоновой
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Фестиваль весны в Индии
10:32 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мобильная связь появится на всех участках трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре

Ход работ рассмотрели на совещании в правительстве края.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 марта, AmurMedia.

В правительстве края состоялось совещание, на котором рассмотрели вопрос обеспечения мобильной связью трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Участие в обсуждении приняли операторы большой тройки и заместитель директора Департамента инфраструктурных проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Олег Поляков. Работа ведется в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

«По оценке специалистов радиочастотного центра, автодорога Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре обеспечена голосовой связью на 99,5%. Услуги доступны абонентам, благодаря установке операторами большой тройки 84 базовых станций. Наша задача до конца года обеспечить полное покрытие трассы. Помимо этого комплексным планом также предусмотрено расширение зоны пользования высокоскоростным мобильным интернетом в самом Комсомольске-на-Амуре», — отметил заместитель министра информационных технологий и связи края по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Дмитрий Стремилов.

Он также добавил, что в Комсомольске-на-Амуре в 2017 году будут дополнительно установлены 12 базовых станций мобильной связи, еще 47 оснастят необходимым оборудованием, которое позволит улучшить качество сигнала и предоставляемых услуг. Расширится зона покрытия сигнала LTE.

В ходе совещания операторы подтвердили намерения по строительству шести объектов сотовой связи. Также определены площадки на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре для совместного размещения оборудования. На первом этапе это позволит совершать звонки в оперативно-диспетчерские службы независимо от оператора, представляющего услугу.

В рамках визита в Хабаровский край представители минкомсвязи России совместно с региональным министерством проведут обследование участков трассы, на которых планируется размещение объектов связи. Кроме того запланирован ряд встреч непосредственно в Комсомольске-на-Амуре, где также будут проведены замеры уровня сигнала подвижной радиотелефонной связи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мобильная связь появится на всех участках трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
РФ заключит с Индией контракты по вертолетам Ми-17В-5 и фрегатам
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Валерий Козлов назначен и.о. главы РАН
СМИ: Фийон организовал встречу с Путиным за $50 тыс.
В Госдуме хотят ввести понятие «опасные породы собак»
У теннисистки Весниной забрали кубок и вручили его Федереру
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Что купить за 500 тысяч: рейтинг самых доступных машин 5 лет назад за эти деньги можно было купить Hyundai Solaris с автоматом. А что сейчас?
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь