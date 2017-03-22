Мобильная связь появится на всех участках трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре

Хабаровск, 22 марта, AmurMedia.

В правительстве края состоялось совещание, на котором рассмотрели вопрос обеспечения мобильной связью трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Участие в обсуждении приняли операторы большой тройки и заместитель директора Департамента инфраструктурных проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Олег Поляков. Работа ведется в рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

«По оценке специалистов радиочастотного центра, автодорога Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре обеспечена голосовой связью на 99,5%. Услуги доступны абонентам, благодаря установке операторами большой тройки 84 базовых станций. Наша задача до конца года обеспечить полное покрытие трассы. Помимо этого комплексным планом также предусмотрено расширение зоны пользования высокоскоростным мобильным интернетом в самом Комсомольске-на-Амуре», — отметил заместитель министра информационных технологий и связи края по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Дмитрий Стремилов.

Он также добавил, что в Комсомольске-на-Амуре в 2017 году будут дополнительно установлены 12 базовых станций мобильной связи, еще 47 оснастят необходимым оборудованием, которое позволит улучшить качество сигнала и предоставляемых услуг. Расширится зона покрытия сигнала LTE.

В ходе совещания операторы подтвердили намерения по строительству шести объектов сотовой связи. Также определены площадки на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре для совместного размещения оборудования. На первом этапе это позволит совершать звонки в оперативно-диспетчерские службы независимо от оператора, представляющего услугу.