Готовность новой дороги от М-4 «Дон» к аэропорту «Платов» составляет 76%
Строительная готовность дороги, которая соединит новый аэропорт «Платов» с федеральной трассой М-4 «Дон», составляет 76%, сообщает
Строительная готовность дороги, которая соединит новый аэропорт «Платов» с федеральной трассой М-4 «Дон», составляет 76%, сообщает
В настоящее время устанавливают бордюры на съезде с путепровода, возведенного над М-4 «Дон», укрепляют кюветов плиткой, бетонируют плиты проезжей части на путепроводе. Практически на всем протяжении автодороги уже выполнено устройство слоев основания, состоящего из
Стоит отметить, что дорога от северного обхода до аэропортового комплекса «Платов» протяженностью 15,9 км будет включать в себя четыре транспортных развязки, три моста и шесть путепроводов, общая протяженность мостовых сооружений составит 683 м.
Добавим, что в районе аэропорта будет четыре полосы движения, на остальном протяжении — двухполосная дорога. Окончательное завершение строительства дороги намечено на ноябрь 2017 года.