Готовность новой дороги от М-4 «Дон» к аэропорту «Платов» составляет 76%

В настоящее время устанавливают бордюры на съезде с путепровода, возведенного над М-4 «Дон», укрепляют кюветов плиткой, бетонируют плиты проезжей части на путепроводе. Практически на всем протяжении автодороги уже выполнено устройство слоев основания, состоящего из щебеночно-песчаной, органоминеральной смесей с добавлением битума и цемента, двух слоев асфальтобетона.

Стоит отметить, что дорога от северного обхода до аэропортового комплекса «Платов» протяженностью 15,9 км будет включать в себя четыре транспортных развязки, три моста и шесть путепроводов, общая протяженность мостовых сооружений составит 683 м.

Добавим, что в районе аэропорта будет четыре полосы движения, на остальном протяжении — двухполосная дорога. Окончательное завершение строительства дороги намечено на ноябрь 2017 года.