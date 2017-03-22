В концу мая в Зеленоградске благоустроят променад у Розы ветров

По информации сайта госзакупок, победителем стало ООО «СК-Гранит». Учредителем и генеральным директором компании является Борис Стариков. Победитель аукциона снизил сумму с 4,5 до 3,38 млн рублей.

По договору подрядчик должен демонтировать существующее покрытие променада и постелить новое, облицевать стены керамическим кирпичом, установить деревянные сидения на скамейки и покрыть их лаком. Завершить работы планируется до 25 мая.

Посмотреть на променад, а в будущем и понаблюдать за его благоустройством можно при помощи камеры Калининград.Ru, установленной на побережье Зеленоградска.