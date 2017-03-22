Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Как история Юлии Самойловой может навредить России
В Москве произошел конфликт со стрельбой: есть пострадавшие
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Украинские "Ведьмы" прибыли в Донбасс - СМИ
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
"Не иначе, как зависть": Лолита вступила в конфликт из-за Апиной
СМИ: Орбакайте произвела фурор прозрачным платьем
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
1195-летие Ирины Антоновой
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Фестиваль весны в Индии
10:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске изменится схема движения маршрута № 11

Теперь автобус пойдет по ул. Мартынова и ул. Чернышевского.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава департамента транспорта мэрии Красноярска Игорь Ким подписал распоряжение об изменении схемы движения автобуса № 11. Документ опубликован 22 марта на официальном сайте администрации.

Согласно распоряжению, из Покровки в сторону ж/д вокзала автобус будет идти по следующей схеме: ул. 3-я Дальневосточная — ул. Зои Космодемьянской — ул. Водянникова — ул. Мужества — ул. Чернышевского — ул. Дмитрия Мартынова — ул. Линейная — ул. Березина. Далее маршрут идет по привычной схеме.

В обратном направлении автобус пойдет по такому маршруту: ул. Березина — ул. Линейная — ул. Дмитрия Мартынова — ул. Чернышевского — ул. Мужества — ул. Водянникова — ул. Иртышская — ул. 3-я Дальневосточная. До этого сохраняется привычная схема.

Таким образом, автобус дополнительно поедет по ул. Мартынова и Чернышевского. Сейчас эти улицы отсутствуют в маршруте.

Новая схема вступит в силу с 1 апреля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Житель Железногорска на ночь запер собаку в автомобиле
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
РФ заключит с Индией контракты по вертолетам Ми-17В-5 и фрегатам
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Валерий Козлов назначен и.о. главы РАН
СМИ: Фийон организовал встречу с Путиным за $50 тыс.
В Госдуме хотят ввести понятие «опасные породы собак»
У теннисистки Весниной забрали кубок и вручили его Федереру
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Что купить за 500 тысяч: рейтинг самых доступных машин 5 лет назад за эти деньги можно было купить Hyundai Solaris с автоматом. А что сейчас?
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь