В Красноярске изменится схема движения маршрута № 11

Глава департамента транспорта мэрии Красноярска Игорь Ким подписал распоряжение об изменении схемы движения автобуса № 11. Документ опубликован 22 марта на официальном сайте администрации.

Согласно распоряжению, из Покровки в сторону ж/д вокзала автобус будет идти по следующей схеме: ул. 3-я Дальневосточная — ул. Зои Космодемьянской — ул. Водянникова — ул. Мужества — ул. Чернышевского — ул. Дмитрия Мартынова — ул. Линейная — ул. Березина. Далее маршрут идет по привычной схеме.

В обратном направлении автобус пойдет по такому маршруту: ул. Березина — ул. Линейная — ул. Дмитрия Мартынова — ул. Чернышевского — ул. Мужества — ул. Водянникова — ул. Иртышская — ул. 3-я Дальневосточная. До этого сохраняется привычная схема.

Таким образом, автобус дополнительно поедет по ул. Мартынова и Чернышевского. Сейчас эти улицы отсутствуют в маршруте.

Новая схема вступит в силу с 1 апреля.