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11:12 (мск), источник: Новый Калининград

КЖД вводит дополнительные остановки в связи с началом дачного сезона

С 1 апреля Калининградская железная дорога назначает дополнительные остановки на черняховском и советском направлениях.

Это делается в связи с наступлением дачного сезона, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе КЖД в среду.

В направлении Советска поезда будут останавливаться на «Баевке-1» и 119-м километре. В случае с Черняховском — это 1252-й и 1271-й километры.

Как отметили в КЖД, «в связи с назначением дополнительных остановок время прибытия и отправления поездов на промежуточные станции и остановочные пункты этих направлений будет незначительно скорректировано».

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