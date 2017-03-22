КЖД вводит дополнительные остановки в связи с началом дачного сезона

Это делается в связи с наступлением дачного сезона, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе КЖД в среду.

В направлении Советска поезда будут останавливаться на «Баевке-1» и 119-м километре. В случае с Черняховском — это 1252-й и 1271-й километры.

Как отметили в КЖД, «в связи с назначением дополнительных остановок время прибытия и отправления поездов на промежуточные станции и остановочные пункты этих направлений будет незначительно скорректировано».