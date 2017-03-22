Якоб: после внедрения транспортной реформы в Екатеринбурге исчезнут 80 % маршруток

«Мы бы исключили гонку по дорогам, потому что 70 — 80 процентов маршрутов идут параллельно, водители подрезают друг друга, стремясь перехватить пассажиров», — заявил в интервью «Областной газете» глава администрации уральской столицы.

Он отметил, что транспортную реформу пришлось перенести из-за того, что мэрия столкнулась с «мгновенной реакцией» горожан. Кроме того, по словам главы администрации Екатеринбурга, на этой теме стали спекулировать представители различных партий и общественных организаций, преследующие свои политические цели.

Якоб подчеркнул, что в этом вопросе мэрии удалось заручиться поддержкой губернатора Евгения Куйвашева: «Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев подтвердил необходимость внедрения современной транспортной схемы… Реализация проекта должна идти так, чтобы все органы власти — исполнительные, законодательные, надзорные — были консолидированы на общую задачу. Все должны понимать, что это проект, который надо сделать на пять».

Глава городской администрации пояснил, что несмотря на перенос реформы уже сейчас подготавливается ее фундамент, и большая часть работ будет выполнена к середине 2018 года.

«Сейчас мы, например, занимаемся созданием выделенных полос для общественного транспорта. Без выделенных полос невозможно обеспечить движение по расписанию. Прорабатывается проблема видеофиксации и применения наказания для тех, кто выезжает на эти полосы. Создаётся центр управления городским общественным транспортом. Просчитываем повременной билет. Планируются около 40 остановочных комплексов, которые должны стать транспортными узлами», — отметил он.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в конце декабря городская администрация представила новую схему общественного транспорта, согласно которой планировалось заменить 114 маршрутов на 50 более коротких и не дублирующих друг друга. Однако в начале декабря Александр Якоб заявил о том, что реформа отложена до 2019 года. Перед этим в отставку был отправлен ее идеолог — замглавы мэрии Евгений Липович.