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11:29 (мск), источник: ИА Башинформ

Продуктовая корзина в Башкирии вновь подорожала

УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Продуктовая корзина в республике вновь подорожала. По данным выборочного еженедельного мониторинга Башкортостанстата, больше всех подскочил в цене за неделю картофель — 3,1 процента и достиг 22,39 рубля за килограмм.

Источник: AP 2017

На втором месте — морковь, стоимость которой возросла за это же время в регионе на 1,7 процента и составила в среднем 24,07 рубля за килограмм.

Замыкает тройку свежая белокочанная капуста — 17,42 рубля за килограмм (+1,5 процента к уровню цен на 13 марта 2017 года).

На 1,4 процента поднялось в цене сливочное масло и достигло 487,42 рубля за килограмм.

Менее чем на 1 процент подорожали за неделю молоко, соль, баранина (кроме бескостного мяса), репчатый лук, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, черный байховый чай и сахар-песок.

Меньше чем на 1 процент подешевели в республике свинина, пшено, крупа гречневая-ядрица, говядина, шлифованный рис, мороженая неразделанная рыба, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, а также сыры сычужные твердые и мягкие.

Куриные яйца и охлажденные и мороженые куры подешевели к 20 марта на 1 процент ровно — 55,63 рубля за десяток и 124,92 рубля за килограмм, соответственно.

На 1,1 — 1,4 процента стали дешевле в республике подсолнечное масло, вермишель и яблоки — 99,61 рубля, 46,43 и 72,47 рубля, соответственно.

Больше всех остальных продуктов из потребительской корзины подешевела за неделю пшеничная мука — на 1,6 процента, или 28,99 рубля за килограмм.

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