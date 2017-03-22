В Краснодаре назвали список дорог и улиц, которые будут отремонтированы в 2017 году

Столица Кубани стала седьмым городом ЮФО, в котором дорожная инспекция Общероссийского народного фронта (ОНФ) оценила качество автомагистралей. Было проверено состояние дорожного полотна ряда городских дорог, в том числе — ул. им. Тургенева, Новороссийской, им. Комарова, им. Есенина.

— В настоящее время ряд дорог Краснодара изношены и нуждаются в капитальном ремонте. В 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ в городе планируется отремонтировать 42 участка автомобильных дорог на общую сумму 2 млрд рублей. Общая протяженность отремонтированных участков дорог составит 70 км 700 м. Средства выделят из федерального, краевого бюджета и муниципального бюджетов. В 2018-м году — 43 участка дорог на общую сумму 1,908 млрд рублей, — рассказал заместитель директора департамента строительства администрации Борис Сухов.

Параллельно, по словам Бориса Сухова, в столице Кубани в 2017 году продолжится работа по текущим объектам — ул. Восточно-Кругликовской, им. Тургенева, Длинной, Новороссийской, а также дороге в поселок Индустриальный. Кроме того, будет сделан переезд через трамвайный путь по ул. Ставропольской и Трамвайной в створе с ул. им. Селезнева.

Возглавил работу выездной комиссии координатор проекта, депутат Государственной Думы, член Центрального штаба ОНФ Александр Васильев. В столице Кубани были проверены как магистральные дороги, так дороги в новых, строящихся микрорайонах города.

После объезда по улицам краевого центра в региональном отделении ОНФ прошло заседание рабочей группы «Социальная справедливость», одной из тем обсуждения стало проведение ремонтных дорог на автомагистралях города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.