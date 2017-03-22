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11:34 (мск), источник: VN.ru

140 млн рублей власти потратят на благоустройство Михайловской набережной

В этом году на Михайловской набережной запланированы работы по освещению территории, мощению дорожно-тропиночной сети, обновлению садово-парковой мебели, озеленению и ландшафтные работы.

В Новосибирске Михайловская набережная включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в рамках приоритетного национального проекта по благоустройству территорий. В 2017 году на эти цели выделено 140 млн рублей.

По итогам общественного голосования, а также заседания общественной комиссии по реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды», Михайловская набережная выбрана как объект, благоустройство которого в 2017 году будет выполнено за счет федеральной и областной субсидий. В том, что это должна быть городская набережная, совпали мнения всех — как экспертов из Москвы и Новосибирска, так и городской общественности.

«В этом году мы должны провести работы по благоустройству на 7 га набережной. Сейчас мы разрабатываем совместно с КБ “Стрелка” дизайн-проект, который в апреле также представим горожанам. Он будет составлен таким образом, чтобы ни одно дерево не пострадало, это наше требование и пожелание новосибирцев», — отметила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Как добавили в пресс-центре мэрии, до конца 2017 года на набережной в Новосибирске запланированы работы по освещению территории, мощению дорожно-тропиночной сети, обновлению садово-парковой мебели, озеленению и ландшафтным работам.

Кстати, в следующем году набережная станет площадкой массового просмотра футбольных матчей ЧМ по футболу. Там нет жилых домов, поэтому поздние ТВ-трансляции, собирающие тысячи болельщиков, не потревожат покой жителей города.

Справка. Михайловская набережная в Новосибирске названа в честь Константина Михайловского, руководителя изысканий Западно-Сибирской железной дороги и начальника работ по ее постройке. Именно здесь 124 года назад пришвартовались к берегу баржи с первыми строителями железнодорожного пути от Москвы до Владивостока, известного как Транссибирская магистраль. Сейчас здесь в стадии оформления находится парк «Городское начало». К 100-летию города был смонтирован надводный фонтан, а к 120-летию установлен памятник императору Александру III.

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