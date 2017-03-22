140 млн рублей власти потратят на благоустройство Михайловской набережной
В этом году на Михайловской набережной запланированы работы по освещению территории, мощению
В этом году на Михайловской набережной запланированы работы по освещению территории, мощению
В Новосибирске Михайловская набережная включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в рамках приоритетного национального проекта по благоустройству территорий. В 2017 году на эти цели выделено 140 млн рублей.
По итогам общественного голосования, а также заседания общественной комиссии по реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды», Михайловская набережная выбрана как объект, благоустройство которого в 2017 году будет выполнено за счет федеральной и областной субсидий. В том, что это должна быть городская набережная, совпали мнения всех — как экспертов из Москвы и Новосибирска, так и городской общественности.
«В этом году мы должны провести работы по благоустройству на 7 га набережной. Сейчас мы разрабатываем совместно с КБ “Стрелка”
Как добавили в
Кстати, в следующем году набережная станет площадкой массового просмотра футбольных матчей ЧМ по футболу. Там нет жилых домов, поэтому поздние
Справка. Михайловская набережная в Новосибирске названа в честь Константина Михайловского, руководителя изысканий