140 млн рублей власти потратят на благоустройство Михайловской набережной

В Новосибирске Михайловская набережная включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в рамках приоритетного национального проекта по благоустройству территорий. В 2017 году на эти цели выделено 140 млн рублей.

По итогам общественного голосования, а также заседания общественной комиссии по реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды», Михайловская набережная выбрана как объект, благоустройство которого в 2017 году будет выполнено за счет федеральной и областной субсидий. В том, что это должна быть городская набережная, совпали мнения всех — как экспертов из Москвы и Новосибирска, так и городской общественности.

«В этом году мы должны провести работы по благоустройству на 7 га набережной. Сейчас мы разрабатываем совместно с КБ “Стрелка” дизайн-проект, который в апреле также представим горожанам. Он будет составлен таким образом, чтобы ни одно дерево не пострадало, это наше требование и пожелание новосибирцев», — отметила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Как добавили в пресс-центре мэрии, до конца 2017 года на набережной в Новосибирске запланированы работы по освещению территории, мощению дорожно-тропиночной сети, обновлению садово-парковой мебели, озеленению и ландшафтным работам.

Кстати, в следующем году набережная станет площадкой массового просмотра футбольных матчей ЧМ по футболу. Там нет жилых домов, поэтому поздние ТВ-трансляции, собирающие тысячи болельщиков, не потревожат покой жителей города.