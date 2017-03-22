Госжилинспекция назвала управляющие компании, завышавшие плату за ОДН

На сегодняшний день в Государственную жилищную инспекцию Омской области поступило более 1040 обращений по вопросам правильности начисления платы за ОДН. Более чем 500 обращений рассмотрены специалистами Госжилинспекции, из них только по трем подтверждены факты нарушений в начислении ОДН.

«В двух случаях управляющие компании OOO “Космос-1” и ООО “Уют-Центр” при расчетах платы применили площадь общего имущества, которая не соответствовала действительности, ООО “ПиКан” неверно применила тариф. По всем выявленным нарушениям материалы проверок направлены в Роспотребнадзор для принятия мер административного воздействия по ст. 14.6 КоАП РФ нарушение порядка ценообразования, за завышение регулируемых государством цен», — сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Госжилинспекции выдали предписания об устранении выявленных нарушений. В течение месяца управляющие организации обязаны произвести перерасчет гражданам.

Также в ходе проведения проверок Госжилинспекции было установлено, что некоторые управляющие компании неверно применяли нормативы, а также повышающие коэффициенты в расчете платы за ОДН гражданам, однако ряд этих компаний произвела перерасчет гражданам самостоятельно без применения мер реагирования со стороны органов контроля. (ООО «Еврокомфорт», ООО «УК «Солнечный город»).