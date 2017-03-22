Минкульт РФ планирует направить 28 млн рублей на реконструкцию старообрядческой церкви в Нижнем Новгороде

Согласно информации, ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» объявило конкурс с ограниченным участием на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения Успенская церковь (г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 34а). Начальная (максимальная) цена контракта — 28 млн рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет. Итоги аукциона будут подведены 18 апреля. Реконструкция, согласно контракту, должна быть завершена к 1 июня 2018 года.

Напомним, в 2015 году уже был проведен аукцион на реставрацию указанного ОКН. Работы должны были быть начаты подрядчиком (ООО «Реставрационный проект», г. Москва) 1 ноября 2015 года и завершены ровно через год к ноябрю 2016 года. Итоговая сумма контракта составила 53 млн рублей. Однако подрядчик лишь начал выполнение работ, а затем пропал. Из-за чего контракт с ним был расторгнут. В декабре 2016 года минкульт сообщил, что работы на объекте должны быть завершены в 2018 году, а прежний подрядчик внесен в реестр недобросовестных.

В то же время, согласно материалам арбитражного суда Москвы, в отношении ООО «Реставрационный проект» подан иск о банкротстве. С заявлением обратилось московское ООО «Аркстрой».

СПРАВКА

ООО «Реставрационный проект» (г. Москва) зарегистрировано в 2009 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Генеральный директор Александр Васильев, учредитель — ООО «ЖБИ-121». Основной вид деятельности — деятельность в области архитектуры.