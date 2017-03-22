Ремонт городских дорог обойдется бюджету краевой столицы в 170 млн рублей
Планируется не только реставрировать асфальт, но и устраивать профилактические проверки.
Планируется не только реставрировать асфальт, но и устраивать профилактические проверки.
Хабаровск, 22 марта, AmurMedia.
Управление дорог начало реставрацию дорожного покрытия на улицах Хабаровска. На поврежденные участки выделено около 170 млн рублей, сообщили ИА AmurMedia в
Сегодня на магистралях дальневосточной столицы трудится около десятка дорожных бригад хабаровских МУПов — «Дорремстрой» и «Дорожник». Необычайно ласковый март позволил приступить к работам на неделю раньше обычных сроков. В текущих маршрутных листах бригад — Восточное шоссе, проспект 60-летия Октября, улицы Воронежская, Павла Морозова, 65-летия Победы, Волочаевская, Тихоокеанская — полностью очистившиеся от снега и успевшие подсохнуть. О том, как идут
Он сообщил, что сейчас рабочие вручную очищают трещины от асфальтовой крошки, мусора и песка, заливают их горячим битумом, чтобы вода не смогла просочиться в поврежденное асфальтовое полотно, ведь, превратившись за ночь в лед
Неплохо зарекомендовал себя и холодный асфальт. В марте им отреставрируют поврежденные участки трех десятков улиц и переулков краевого центра — порядка 1100 квадратных метров. На данные цели предусмотрено 5 млн рублей. Как рассказала начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Ирина Коваленко, дорожный ремонт с использованием этого материала стартовал с 6 марта и уже практически завершен на улицах Ленина, Волочаевской, Комсомольской, Ленинградской, Калинина, Запарина, Гайдара, в переулках Облачном и Арсеньева, на проспекте 60-летия Октября.
Уже скоро, когда хабаровский воздух начнет прогреваться до +5 градусов, с трещинами перестанут разбираться вручную. На помощь дорожным рабочим выйдут специальные комплексы «Роско», которые будут «лечить» асфальтовые «раны» битумом и гранодиоритом. А при достижении среднесуточной температуры предела в +10оС начнется ямочный ремонт проезжей части улиц горячей
— Дополнительно, в целях обеспечения безопасности движения, в каждом районе города планируется создать бригады, которые по итогам ежедневного мониторинга дорог будут устранять небольшие дефекты их покрытия. Для этого городом заложен резерв в 25 миллионов рублей, — отметила Ирина Коваленко.