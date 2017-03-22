Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не изменил своего мнения об участии инвалидов в телешоу
Шесть привычек, вред которых преувеличен
В России резко упал интерес к истории Великой Отечественной войны
Чем могут обернуться для РФ банковские санкции Украины
В моду вошли широкие брюки (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
США проговорились о вводе войск на Украину – СМИ
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
14На восток США обрушилась снежная буря
12Первая женщина в космосе
16Неслабый пол
12:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ФАС оштрафовала новосибирские компании на 22,7 млн рублей

По словам руководителя ведомства по Новосибирской области, отмечается тенденция устранений нарушений компаниями до использования административных мер, об этом рассказывали в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской».

ФАС оштрафовала новосибирские компании на 22,7 млн рублей, об этом в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской» заявил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области Сергей Гаврилов.

«В 2016 году мы возбудили 143 дела по статье “Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением” и 12 предупреждений по некоторым видам других статей. 10 предупреждений устранили сразу, а два через суд. В этом году мы возбудили 61 дело, 69 предупреждений исполнено, позже было устранено еще 31 нарушение. Всего мы оштрафовали компании и должностных лиц в Новосибирской области на 22,7 млн рублей. Уплачено было 19 млн рублей», — рассказал Гаврилов.

При выявлении нарушений ФАС отправляет в компанию предупреждение, которое необходимо выполнить в течение 10 дней. Если же этого не делается, то ведомство привлекает нарушителя к административной ответственности. Размер штрафа для должностных лиц может составить до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Если речь идёт о серьезных нарушениях, вплоть до недопущения конкурентов, то компании грозит штраф до 15% от оборота.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воскресенье в Новосибирск из Казахстана вернется попавший в рабство физик-ядерщик
Госдума освободила от налогов попавших под санкции граждан
Жертвами авиаудара по школе в Сирии стали десятки человек
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Валерий Козлов назначен и.о. главы РАН
СМИ: Фийон организовал встречу с Путиным за $50 тыс.
Минфину поручили повысить минимальную цену на водку
Верховный суд оставил в силе приговор Карауловой
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Что купить за 500 тысяч: рейтинг самых доступных машин 5 лет назад за эти деньги можно было купить Hyundai Solaris с автоматом. А что сейчас?
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа» На премьерный показ нового мультфильма многие российские знаменитости привели своих детей
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь