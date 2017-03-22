ФАС оштрафовала новосибирские компании на 22,7 млн рублей, об этом в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской» заявил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области Сергей Гаврилов.

«В 2016 году мы возбудили 143 дела по статье “Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением” и 12 предупреждений по некоторым видам других статей. 10 предупреждений устранили сразу, а два через суд. В этом году мы возбудили 61 дело, 69 предупреждений исполнено, позже было устранено еще 31 нарушение. Всего мы оштрафовали компании и должностных лиц в Новосибирской области на 22,7 млн рублей. Уплачено было 19 млн рублей», — рассказал Гаврилов.

При выявлении нарушений ФАС отправляет в компанию предупреждение, которое необходимо выполнить в течение 10 дней. Если же этого не делается, то ведомство привлекает нарушителя к административной ответственности. Размер штрафа для должностных лиц может составить до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Если речь идёт о серьезных нарушениях, вплоть до недопущения конкурентов, то компании грозит штраф до 15% от оборота.