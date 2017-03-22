ФАС оштрафовала новосибирские компании на 22,7 млн рублей
По словам руководителя ведомства по Новосибирской области, отмечается тенденция устранений нарушений компаниями до использования административных мер, об этом рассказывали в
По словам руководителя ведомства по Новосибирской области, отмечается тенденция устранений нарушений компаниями до использования административных мер, об этом рассказывали в
ФАС оштрафовала новосибирские компании на 22,7 млн рублей, об этом в
«В 2016 году мы возбудили 143 дела по статье “Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением” и 12 предупреждений по некоторым видам других статей. 10 предупреждений устранили сразу, а два через суд. В этом году мы возбудили 61 дело, 69 предупреждений исполнено, позже было устранено еще 31 нарушение. Всего мы оштрафовали компании и должностных лиц в Новосибирской области на 22,7 млн рублей. Уплачено было 19 млн рублей», — рассказал Гаврилов.
При выявлении нарушений ФАС отправляет в компанию предупреждение, которое необходимо выполнить в течение 10 дней. Если же этого не делается, то ведомство привлекает нарушителя к административной ответственности. Размер штрафа для должностных лиц может составить до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Если речь идёт о серьезных нарушениях, вплоть до недопущения конкурентов, то компании грозит штраф до 15% от оборота.