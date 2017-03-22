Решетников: привлечь инвестора в Первый Пермский почти нереально

«Ситуация крайне запущенная. Там явное мошенничество. У застройщика ни директора, ни бухгалтера. Все активы успели вывести. Людям продали 287 квартир. Еще 220 квартир принадлежат компаниям-банкротам, но помещения находятся в залоге банка, который тоже в процедуре банкротства».

Максим Решетников пояснил, что привлечь для достройки недвижимости инвестора почти не возможно: «К сожалению, все земли выведены», — сказал он.

Краевые власти считают, что жителям нужно создавать ЖСК. Потом они смогут получить заем от краевой организации и достроить дома.

Со слов врио губернатора, потом людям предложат льготную ипотеку. «Ну, в крайнем случае выделим какие-то деньги из бюджета для тех, у кого ситуация очень сложная (отдельным категориям)», — пояснил он.

Компания-застройщик «КамСтройИнвест» (входит в ГК «Строительные проекты») в 2012 году выиграла торги федерального Фонда содействия развитию жилищного строительства (РЖС) на право пятилетней аренды земельного участка в Лобаново площадью 28,3 га. Планировалось, что здесь возведут 110 тыс. кв. метров малоэтажного жилья. Первую очередь (35 тыс. кв. метров) застройщик обещал сдать в 2015 году.

Дело дольщиков Первого Пермского микрорайона расследуют полицейские следственной части Управления МВД по городу Перми.