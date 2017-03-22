Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, кто заменит Егора Дружинина в шоу «Танцы»
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Украинские "Ведьмы" прибыли в Донбасс - СМИ
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
"Не иначе, как зависть": Лолита вступила в конфликт из-за Апиной
СМИ: Орбакайте произвела фурор прозрачным платьем
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
10Фестиваль весны в Индии
1195-летие Ирины Антоновой
8Тайский День слона
11:54 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Решетников: привлечь инвестора в Первый Пермский почти нереально

ПЕРМЬ, 22 марта, РИА ФедералПресс. Шансы привлечь инвестора на достройку Первого Пермского микрорайона малы, считает врио губернатора края Максим Решетников. Об этом он сообщил журналистам на первой пресс-конференции.

«Ситуация крайне запущенная. Там явное мошенничество. У застройщика ни директора, ни бухгалтера. Все активы успели вывести. Людям продали 287 квартир. Еще 220 квартир принадлежат компаниям-банкротам, но помещения находятся в залоге банка, который тоже в процедуре банкротства».

Максим Решетников пояснил, что привлечь для достройки недвижимости инвестора почти не возможно: «К сожалению, все земли выведены», — сказал он.

Краевые власти считают, что жителям нужно создавать ЖСК. Потом они смогут получить заем от краевой организации и достроить дома.

Со слов врио губернатора, потом людям предложат льготную ипотеку. «Ну, в крайнем случае выделим какие-то деньги из бюджета для тех, у кого ситуация очень сложная (отдельным категориям)», — пояснил он.

Компания-застройщик «КамСтройИнвест» (входит в ГК «Строительные проекты») в 2012 году выиграла торги федерального Фонда содействия развитию жилищного строительства (РЖС) на право пятилетней аренды земельного участка в Лобаново площадью 28,3 га. Планировалось, что здесь возведут 110 тыс. кв. метров малоэтажного жилья. Первую очередь (35 тыс. кв. метров) застройщик обещал сдать в 2015 году.

Дело дольщиков Первого Пермского микрорайона расследуют полицейские следственной части Управления МВД по городу Перми.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Отсидевший в колонии самарский депутат стал вице-президентом «Техоборонпрома»
Госдума освободила от налогов попавших под санкции граждан
Возглавляемую США коалицию заподозрили в ударе по школе в Сирии
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Валерий Козлов назначен и.о. главы РАН
СМИ: Фийон организовал встречу с Путиным за $50 тыс.
В Госдуме хотят ввести понятие «опасные породы собак»
У теннисистки Весниной забрали кубок и вручили его Федереру
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Что купить за 500 тысяч: рейтинг самых доступных машин 5 лет назад за эти деньги можно было купить Hyundai Solaris с автоматом. А что сейчас?
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Бондарчук с Андреевой и внуками представил «Босса-молокососа» На премьерный показ нового мультфильма многие российские знаменитости привели своих детей
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь