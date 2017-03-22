Задолженность по зарплате на Дону сократилась за месяц почти на 15%

Как сообщает Ростовстат, на 1 марта предприятия региона были должны работникам 71,25 млн рублей, что на 14,9% меньше, чем месяцем ранее.

38,16 млн рублей из общей суммы долга приходится на обрабатывающие производства, 31,98 млн рублей — на строительные организации, 1,1 млн рублей — на транспортные предприятия.

По информации Росстата, вся задолженность образовалась из-за отсутствия у предприятий собственных средств.