Задолженность по зарплате на Дону сократилась за месяц почти на 15%
Задолженность по зарплате в Ростовской области по кругу отчитавшихся организаций сократилась за месяц почти на 15%.
Задолженность по зарплате в Ростовской области по кругу отчитавшихся организаций сократилась за месяц почти на 15%.
Как сообщает Ростовстат, на 1 марта предприятия региона были должны работникам 71,25 млн рублей, что на 14,9% меньше, чем месяцем ранее.
38,16 млн рублей из общей суммы долга приходится на обрабатывающие производства, 31,98 млн рублей — на строительные организации, 1,1 млн рублей — на транспортные предприятия.
По информации Росстата, вся задолженность образовалась
При этом более 39% общей суммы долга приходится на