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12:12 (мск), источник: Интерфакс

Хлопонин поручил Минфину повысить минимальную цену на водку до 219 рублей

В настоящее время бутылка 0,5 литра обходится минимум в 190 рублей.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Вице-премьер РФ Александр Хлопонин дал поручение Минфину установить минимальную розничную цену на водку в размере 219 рублей за 0,5 литра.

Это предложение согласовано с заинтересованными ведомствами и участниками рынка, сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова.

По ее словам, Минфин должен подготовить соответствующий приказ до 1 апреля

В настоящее время минимальная розничная цена составляет 190 рублей за бутылку 0,5 литра.

В феврале на портале regulation.gov.ru был размещен проект изменений в приказ Минфина, в котором было предложено повысить минимальную цену до 205 рублей. Отпускную цену на водку у производителя предлагалось установить на уровне 173 рублей (в настоящее время 165 рублей), цену закупки в оптовом звене — на уровне 178 рублей (сейчас 174 рубля).

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Ранее, в январе, была опубликована другая версия проекта приказа, в которой содержалось предложение повысить минимальную розничную цену до 219 рублей. Тогда глава Минфина Антон Силуанов назвал «преждевременной» публикацию проекта приказа и заявил, что окончательного решения о том, насколько необходимо увеличивать минимальную цену на водку, еще нет.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством.

С 1 января 2017 года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь был поднят с 500 до 523 рублей за 1 литр безводного спирта.

Комментарии
7
ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
Важное Политическое Поручение..! Интересно - Минфин справится?
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Сергей Саморуков
Стала вкусней и полезней?
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ЮжУрал
Средняя цена аппарата 7000 - 12000 рублей.
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