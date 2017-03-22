Хлопонин поручил Минфину повысить минимальную цену на водку до 219 рублей

Это предложение согласовано с заинтересованными ведомствами и участниками рынка, сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова.

В феврале на портале regulation.gov.ru был размещен проект изменений в приказ Минфина, в котором было предложено повысить минимальную цену до 205 рублей. Отпускную цену на водку у производителя предлагалось установить на уровне 173 рублей (в настоящее время 165 рублей), цену закупки в оптовом звене — на уровне 178 рублей (сейчас 174 рубля).

Ранее, в январе, была опубликована другая версия проекта приказа, в которой содержалось предложение повысить минимальную розничную цену до 219 рублей. Тогда глава Минфина Антон Силуанов назвал «преждевременной» публикацию проекта приказа и заявил, что окончательного решения о том, насколько необходимо увеличивать минимальную цену на водку, еще нет.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством.

С 1 января 2017 года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь был поднят с 500 до 523 рублей за 1 литр безводного спирта.