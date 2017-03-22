На развитие транспортной сети Большого Челябинска направят миллиард

Всего на развитие транспортных сетей в пределах агломераций области будет направлено два миллиарда рублей, поровну из федерального и областного бюджетов. На развитие именно Челябинской агломерации выделят один миллиард рублей, 700 тысяч из которых будет направлено на областной центр.

Дубровский подчеркнул, что необходимо так совместить стратегии развития муниципалитетов, входящих в состав агломерации, чтобы жители не испытывали в связи с этим никаких трудностей.

«Человек, проживающий внутри агломерации, не должен испытывать дискомфорт, когда из-за каких-то условностей он не может получить доступ к качественным госуслугам или социальной инфраструктуре. Это — неприемлемое условие для эффективной миграции трудовых ресурсов, и транспортная составляющая играет здесь ключевую роль», — отметил глава региона.

Отметим, всего в челябинскую агломерацию вошло порядка 2305 км дорог, в том числе 290 км федерального значения. Добавим, дорожный фонд Челябинской области на 2017 год составит 10,59 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд рублей — средства федерального бюджета. В регионе планируется построить не менее 70 км дорог областного и муниципального значения.