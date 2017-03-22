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14:07 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На развитие транспортной сети Большого Челябинска направят миллиард

ЧЕЛЯБИНСК, 22 марта, РИА ФедералПресс. Глава Южного Урала Борис Дубровский поручил министерству дорожного хозяйства Дмитрию Микулику синхронизировать развитие дорожной сети региона с планами по созданию Челябинской агломерации, сообщает пресс-служба губернатора.

Всего на развитие транспортных сетей в пределах агломераций области будет направлено два миллиарда рублей, поровну из федерального и областного бюджетов. На развитие именно Челябинской агломерации выделят один миллиард рублей, 700 тысяч из которых будет направлено на областной центр.

Дубровский подчеркнул, что необходимо так совместить стратегии развития муниципалитетов, входящих в состав агломерации, чтобы жители не испытывали в связи с этим никаких трудностей.

«Человек, проживающий внутри агломерации, не должен испытывать дискомфорт, когда из-за каких-то условностей он не может получить доступ к качественным госуслугам или социальной инфраструктуре. Это — неприемлемое условие для эффективной миграции трудовых ресурсов, и транспортная составляющая играет здесь ключевую роль», — отметил глава региона.

Отметим, всего в челябинскую агломерацию вошло порядка 2305 км дорог, в том числе 290 км федерального значения. Добавим, дорожный фонд Челябинской области на 2017 год составит 10,59 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд рублей — средства федерального бюджета. В регионе планируется построить не менее 70 км дорог областного и муниципального значения.

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