Квадратный метр в среднестатистической самарской новостройке стоит 52 тыс. рублей

Специалисты проанализировали 215 предложений к продаже однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир в сданных в эксплуатацию новостройках и домах высокой степени готовности. В результате выяснилось, что по количеству предложений в Самаре по-прежнему лидируют однокомнатные квартиры. Средняя площадь квартир-новостроек составляет 61,95 кв. м, при этом однокомнатных — 46,32 кв. метра, двухкомнатных — 70,90 кв. метров, трехкомнатных — 99,61 кв. метров.

Больше всего предложений по новостройкам приходится на Октябрьский район — 43,7%. Наименьшее количество предложений приходится на трехкомнатные квартиры в Красноглинском районе — 0,9%.

Самыми дорогими можно назвать трехкомнатные квартиры в новостройках Ленинского района, здесь отмечается самая дорогая средняя цена за кв. метр — 64 тыс. рублей. Наименьшая средняя цена за кв. метр по Самаре зафиксирована в Красноглинском районе — 36 180 рублей.

«В феврале 2017 динамика средней удельной цены предложения 1 кв. метр общей площади новостроек носила положительный характер и составила 471 рублей (0,91%), — рассказала заместитель исполнительного директора фонда, руководитель департамента обеспечения жильем и ипотечного кредитования Наталья Ладова. — Объем предложения на рынке новостроек Самары продолжил снижаться. Общая экономическая ситуация, не способствующая активности рынка недвижимости, оставляет волатильность на рынке новостроек низкой, несмотря на снижение объема предложения, что, в очередной раз, продемонстрировала динамика средней удельной цены предложения одного кв. метра общей площади новостроек в феврале 2017».