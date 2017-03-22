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12:29 (мск), источник: БЕЛТА

В Минтруда назвали наиболее и наименее востребованные на рынке труда профессии

22 марта, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. Наиболее и наименее востребованные на рынке труда профессии определены исходя из структуры вакансий. Об этом сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун на онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и министерства.

Источник: БЕЛТА

Исходя из общереспубликанского банка вакансий, сегодня наиболее востребованные профессии на рынке труда — врач-специалист, медицинская сестра, ветеринарный врач, продавец и водитель автомобиля. Предложение рабочей силы формируется по следующим профессиям: экономист, бухгалтер, водитель автомобиля, инженер, секретарь.

Общереспубликанский банк вакансий содержит предложения работы как для специалистов, так и рабочих. По специалистам основная доля вакансий (более 30%) — это работа в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг. По рабочим специальностям в основном требуются работники в строительстве.

Что касается структуры вакансий по уровню оплаты труда, то основная доля свободных рабочих мест в общереспубликанском банке вакансий — с заработной платой от Br360 до Br660 (чуть более 40% всех вакансий). Около 30% вакансий — с заработной платой от Br266 до Br365. Предлагается работа для совместителей или желающих работать неполный рабочий день (около 20% всех вакансий). При этом есть предложения работы и с довольно высокой заработной платой — более Br1000.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович прокомментировал нововведения в отношении вакансий, которые содержатся в новой редакции закона о занятости (вступила в силу в октябре прошлого года). «С целью создания условий, позволяющих повысить эффективность вовлечения в экономическую деятельность незанятых граждан, до пяти дней снижен (с двух недель) срок, обязывающий нанимателей письменно уведомлять органы по труду, занятости и соцзащите о наличии у них свободных рабочих мест, вакансий, — пояснил он. — Полагаю, что положительный эффект от этого нововведения есть — в первую очередь это позволило и нам и нанимателям оперативно закрывать вакансии».

Также законодательно определено, что свободное рабочее место (вакансия) — это предусмотренная штатным расписанием должность (профессия), которая не замещена работником, состоящим в трудовых отношениях с нанимателем на основании заключенного трудового договора по данной должности (профессии).

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