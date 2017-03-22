Пятеро казахстанцев остались в списке миллиардеров по версии Forbes

Возглавляет список самых богатых казахстанцев бизнесмен Булат Утемуратов, занимающий 896 место в мировом рейтинге. Его состояние Forbes оценивает 2,3 миллиарда долларов.

Размер его состояния остался прежним, однако за год самый богатый человек Казахстана потерял 125 позиций.

Следом за ним расположился медный магнат Владимир Ким, который заработал за год 600 миллионов долларов и увеличил состояние до 2,1 миллиарда долларов против 1,5 миллиарда в 2016 году. Это позволило бизнесмену вернуться в топ-1000 и подняться с 1198 на 973 строку.

Также на 973 позиции значатся Тимур Кулибаев и Динара Кулибаева. Состояние каждого из них Forbes оценил в 2,1 миллиарда долларов. В прошлом году они занимали 906 место с 2 миллиардами долларов.

Замыкает пятерку богатейших казахстанцев Алиджан Ибрагимов. Его состояние оценивается в 1,9 миллиарда долларов, которые обеспечили ему 1098 место. В прошлом году у совладельца ERG было 1,5 миллиарда долларов и 1198 строка.

Казахстанские миллиардеры за 2016 год стали богаче на 1,2 миллиарда долларов.