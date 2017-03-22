Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
США проговорились о вводе войск на Украину – СМИ
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
8Тайский День слона
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
10Фестиваль весны в Индии
13:23 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пятеро казахстанцев остались в списке миллиардеров по версии Forbes

АСТАНА, 22 мар — Sputnik. Количество миллиардеров в Казахстане осталось прежним, в списке самых богатейших людей традиционно значатся пятеро казахстанцев, сообщает Forbes.

Источник: Sputniknews.kz

Возглавляет список самых богатых казахстанцев бизнесмен Булат Утемуратов, занимающий 896 место в мировом рейтинге. Его состояние Forbes оценивает 2,3 миллиарда долларов.

Размер его состояния остался прежним, однако за год самый богатый человек Казахстана потерял 125 позиций.

Следом за ним расположился медный магнат Владимир Ким, который заработал за год 600 миллионов долларов и увеличил состояние до 2,1 миллиарда долларов против 1,5 миллиарда в 2016 году. Это позволило бизнесмену вернуться в топ-1000 и подняться с 1198 на 973 строку.

Также на 973 позиции значатся Тимур Кулибаев и Динара Кулибаева. Состояние каждого из них Forbes оценил в 2,1 миллиарда долларов. В прошлом году они занимали 906 место с 2 миллиардами долларов.

Замыкает пятерку богатейших казахстанцев Алиджан Ибрагимов. Его состояние оценивается в 1,9 миллиарда долларов, которые обеспечили ему 1098 место. В прошлом году у совладельца ERG было 1,5 миллиарда долларов и 1198 строка.

Казахстанские миллиардеры за 2016 год стали богаче на 1,2 миллиарда долларов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Наурыз в Казахстане: как отмечают весенний праздник казахстанцы
Госдума освободила от налогов попавших под санкции граждан
Жертвами авиаудара по школе в Сирии стали десятки человек
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Валерий Козлов назначен и.о. главы РАН
СМИ: Фийон организовал встречу с Путиным за $50 тыс.
Минфину поручили повысить минимальную цену на водку
Верховный суд оставил в силе приговор Карауловой
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Что купить за 500 тысяч: рейтинг самых доступных машин 5 лет назад за эти деньги можно было купить Hyundai Solaris с автоматом. А что сейчас?
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа» На премьерный показ нового мультфильма многие российские знаменитости привели своих детей
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь