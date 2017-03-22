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12:42 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове выставлены на аукцион 11 государственных объектов

Первый тур приватизации 2017 г. стартует в среду с проведения аукциона, на который предложено 11 объектов госсобственности.

Источник: Actualitati.md

Как сообщили Инфотаг в агентстве публичной собственности, это четыре имущественных комплекса: проектный институт Iprocom — по стартовой цене 3,3 млн. леев, госпредприятие Pita service (Басарабяска) — 310 тыс. леев, Центр экономических исследований и продукции (село Бируинца район Сынжерей) — 298 тыс. и кишиневский фирменный магазин Fantezie — 300 тыс. леев.

Также выставлено на торги шесть комплексов недвижимого имущества, в том числе база отдыха Lux в Вадул-луй-Водэ и турбаза Moldova в Украине. Начальная стоимость лотов — от 20,6 тыс. до 8,1 млн. леев.

Кроме того, к продаже предложено и одно незавершенное строительство — здание клуба в коммуне Донич Орхейского района. Объект законсервирован в 1994 г. и занимает площадь 0,1897 га. Стартовая цена — 298,5 тыс. леев.

30 марта агентство организует коммерческий и инвестиционный конкурсы, а 27—31 марта — аукцион по продаже госпакетов акций на Фондовой бирже. Всего на первый тур приватизации выставлено государственного имущества на 1,3 млрд леев.

Доходы от приватизации в бюджете2017 запланированы в пределах 220 млн леев. В 2016 г. они равнялись 321,6 млн леев.

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