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12:50 (мск), источник: УНИАН

В России запретили переводить деньги в Украину через иностранные платежные системы

Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении закон, который ограничивает денежные переводы из РФ в иностранные государства с помощью иностранных платежных систем, передает «Интерфакс».

Источник: УНИАН

Согласно поправкам, в случае введения иностранным государством запретов относительно платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ, трансграничный перевод из России на территорию такого государства может быть осуществлено только с помощью оператора, который контролируется российскими юридическими лицами. Эти правила будут распространяться на переводы без открытия банковского счета.

Банк России будет размещать на своем сайте информацию о введении иностранными государствами запретов относительно платежных систем, зарегистрированных ЦБ.

Закон принят под названием «О внесении изменения в закон “О национальной платежной системе”». Он вступит в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования. При этом нормы закона будут действовать в отношении уже введенных иностранными государствами запретов относительно зарегистрированных в РФ платежных систем.

Документ направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, отмечает автор документа в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, ранее депутат от «Единой России» Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, который позволяет запретить денежные переводы с территории России на территорию Украины, которые осуществляются с помощью иностранных платежных систем, следует из базы данных нижней палаты парламента.

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