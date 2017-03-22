Агротуризм появился в Новосибирской области

На это желание стали откликаться сельские территории. Ведь правильно сказал однажды губернатор Новосибирской области: у каждого района есть своя изюминка. Надо только ее заметить, культивировать или даже… специально создать.

И действительно, такие примеры уже есть. В частности, в Маслянинском районе президент компании «ЭкоНива» Штефан Дюрр построил современный животноводческий комп­лекс, но не обычный, а с прицелом на туристов. Доильная «карусель» под прозрачным куполом откры­вает перед горожанами все прелести фермерской идиллии, где милые чистые коровки особых заграничных пород дают молоко. И, по-видимому, на этом фермер не думает останавливаться.



— Я предлагал Штефану Дюрру построить в Маслянинском районе молокоперерабатывающий завод, — недавно рассказал губернатор Владимир Городецкий. — Он долго колебался, а потом выдал: «Я построю, если вы будете развивать здесь туристический кластер».



Какая связь между туристами и молзаводом?



— Я построю завод под стеклом, — сказал Дюрр. — Чтобы туристы пришли и посмотрели технологию, а потом рассказали всему миру, что это я сделал!



Наверняка найдется немало желающих увидеть весь процесс приготовления и упаковки молока, сливок и масла, продегустировать местную продукцию и купить ее прямо тут.



А вот в Сузуне для туристов возродят ярмарку, которая в XVIII—XIX вв. еках была весьма знаменита: сюда съезжались не только купцы со всей России, но и торговцы из Монголии, Китая, Бухары. Здесь же находится прославленный Караканский бор, где приезжающие собирают грибы и ягоды, охотятся и просто наслаждаются сельским бытом.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 12 от 22 марта 2017 года.