Российский «Сбербанк» опровергает информацию о возможной ликвидации украинской «дочки»

По информации финучреждения, обсуждаемые в СМИ варианты решения проблемы в виде «ликвидации» или «продажи» не являются официальной позицией «Сбербанка», озвученной когда-либо его представителями.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Введению санкций предшествовали указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» и последовавшие за этим публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности «Сбербанка», к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

По оценкам Национального банка Украины, санкции не повлекут финансовые потери для нашей страны, поскольку не позволят выводить активы, которые на сегодня составляют 150 миллиардов гривень и полностью покрывают обязательства финучреждений перед украинскими вкладчиками и компаниями в сумме 36 миллиардов гривень. При этом регулятор ожидает, что эти банки купит новый инвестор либо они постепенно свернут деятельность в Украине.