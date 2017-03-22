«Русский хром 1915» протестировал воздух
Угрозы Первоуральску нет.
Угрозы Первоуральску нет.
В зимний период в соответствии с
«Оборудование в зимний период проработало в штатном режиме, никаких перебоев в работе не было. Это подтвердили неоднократные замеры аккредитованной лаборатории. Обычно при резком потеплении начинают образовываться зеленые разводы на сугробах — это дает о себе знать накопившаяся там за зиму пыль. В это время жители Первоуральска обращаются к нам на “горячую линию”. Мы реагируем на каждый сигнал, хотя содержание хрома в снеге не представляет угрозы здоровью людей», — заявил «Уралинформбюро» исполнительный директор АО «Русский хром 1915» Андрей Климанский.
Предприятие инвестировало более 8 миллионов рублей в модернизацию системы пылеулавливания производства окиси хрома, реконструкцию системы удаления отходящих газов, а также оборудование источников выбросов в атмосферу стационарными приборами контроля.
В общей сложности с 2001 года на техническое перевооружение производственного оборудования и нейтрализацию вредных выбросов, платежи за размещение отходов и последующую переработку АО «Русский хром 1915» направило около 1 миллиарда рублей.