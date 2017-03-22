Пермский театр решено построить в пятом квартале возле набережной Камы

Максим Решетников пояснил, что ранее выбранные площадки были отвергнуты экспертами и сейчас предпочтение отдается кварталу № 5 — земельному участку, ограниченном улицами Монастырская, Окулова и Попова.

«На сегодня театра с минкультом согласовали итоговое техзадание, что там должно быть. Все, поставили точку! На следующем этапе Чипперфильд (архитектурное бюро Дэвида Чипперфильда привлекалось к проектированию театра еще при губернаторе Олеге Чиркунове — прим. ред.) проработает архитектурный вариант, впишет театр в квартал, чтобы было организовано общественное пространство. Городским властям поставлена задача привязать это к мастер-плану Перми, чтобы новое большое культурное пространство было интегрировано с набережной Камы».

Глава региона уточнил, что данная задача будет реализовываться в рамках масштабного проекта по подготовке празднования 300-летия Перми. Строительство нового здания театра входит в список «вечных» пермских проблем. Недавно мировая знаменитость, худрук театра Теодор Курентзис заявил, что покинет Пермь, если краевые власти так и не решат этот вопрос.