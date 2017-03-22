Крым возглавил рейтинг бронирования на майские праздники

По информации компаний «Слетать.ру», «Интурист», Pegas Touristik, а также сервиса Biletix, больше всего «брони» оформлено на Крым (57,7 процента поисковых запросов), Сочи и курорты Краснодарского края (29,61 процента), Санкт-Петербург и Ленинградская область (2,19). Кроме того, туристы активно интересуются отдыхом в Москве и Подмосковье, Карелии, Ставропольском крае, Ярославской, Владимирской и Калининградской областях.

— Старт высокому курортному сезону в Крыму дают майские праздники — это своего рода точка отсчета, на основании которой мы можем говорить об успешности сезона, — отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий. — Сегодня в городах и районах идет разработка программ торжественного открытия туристического сезона. Гости полуострова смогут стать участниками мероприятий в регионах и окунуться в атмосферу празднования в первые дни мая. Крым всегда рад любому туристу и готов предложить множество разнообразных программ, туров и экскурсий.

По данным Biletix, объем бронирований авиабилетов по России на май 2017 года повысился на 12 процентов по сравнению с прошлым годом. Средний чек на перелеты внутри страны в оба конца составляет 5598 рублей, что на 35 процентов меньше, чем в 2016 году. В частности, перелет из Москвы в Сочи в среднем туристу обойдется в 4400 рублей, в Симферополь — 4215 рублей, в Санкт-Петербург — 3857 рублей.

Ранее глава РК Сергей Аксенов выразил надежду, что в 2017 году Крым посетят около шести миллионов туристов. Средний тариф на услуги крымских санаториев составит 2,9 тысячи рублей. В эту сумму входит базовое лечение, трех- или четырехразовое питание и проживание.