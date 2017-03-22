Волгоградский алюминиевый завод восстанавливает производство в полном объеме

Свои подписи под документом поставили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев и генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгин. Меморандум определяет основные этапы по восстановлению работы всех цехов алюминиевого завода, где после длительного простоя вновь начинается выпуск первичного алюминия.

Вместе с восстановлением существовавшего производства запускается и совершенно новый инвестиционный проект — создание анодной фабрики. Его запуск на заводе открывает впервые производство полного цикла — от сырья до готовой востребованной на рынке продукции.

Параллельно запуску производства на предприятии начинает действовать целый комплекс программ по экологической безопасности. Примечательно, что именно в Год экологии, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, предприятие не только получает новую жизнь, но и внедряет новые оборудование, позволяющее запустить производство в соответствии со всеми экологическими нормами и стандартами.

Подробнее об этапах реализации масштабного проекта шла речь на рабочей встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с генеральным директором РУСАЛа Владиславом Соловьевым и генеральным директором «РусГидро» Николаем Шульгиновым.

Возобновление работы завода и запуск нового производства дополнительно создаст 2 тыс. рабочих мест. Сегодня на заводе трудятся 570 человек. Согласно дорожной карте, в 2017 году будет создано еще полторы тысячи рабочих мест. Еще тысяча вакансий откроется на предприятии в 2018 году с запуском абсолютно нового импортозамещающего производства по выпуску обожженных анодов. Стоимость этого проекта составит 8 млрд рублей. При выходе на проектную мощность объем ежегодных налоговых поступлений в региональный бюджет от проекта составит не менее 268 млн рублей, а объем промышленного производства — не менее 4,2 млрд рублей.