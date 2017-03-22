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17:13 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградский алюминиевый завод восстанавливает производство в полном объеме

В Волгограде был подписан меморандум о сотрудничестве Волгоградской области, РУСАЛа и «РусГидро».

Свои подписи под документом поставили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев и генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгин. Меморандум определяет основные этапы по восстановлению работы всех цехов алюминиевого завода, где после длительного простоя вновь начинается выпуск первичного алюминия.

Вместе с восстановлением существовавшего производства запускается и совершенно новый инвестиционный проект — создание анодной фабрики. Его запуск на заводе открывает впервые производство полного цикла — от сырья до готовой востребованной на рынке продукции.

Параллельно запуску производства на предприятии начинает действовать целый комплекс программ по экологической безопасности. Примечательно, что именно в Год экологии, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, предприятие не только получает новую жизнь, но и внедряет новые оборудование, позволяющее запустить производство в соответствии со всеми экологическими нормами и стандартами.

Подробнее об этапах реализации масштабного проекта шла речь на рабочей встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с генеральным директором РУСАЛа Владиславом Соловьевым и генеральным директором «РусГидро» Николаем Шульгиновым.

Возобновление работы завода и запуск нового производства дополнительно создаст 2 тыс. рабочих мест. Сегодня на заводе трудятся 570 человек. Согласно дорожной карте, в 2017 году будет создано еще полторы тысячи рабочих мест. Еще тысяча вакансий откроется на предприятии в 2018 году с запуском абсолютно нового импортозамещающего производства по выпуску обожженных анодов. Стоимость этого проекта составит 8 млрд рублей. При выходе на проектную мощность объем ежегодных налоговых поступлений в региональный бюджет от проекта составит не менее 268 млн рублей, а объем промышленного производства — не менее 4,2 млрд рублей.

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Привлечь дополнительные инвестиции региону удалось благодаря новой промышленной политике, осуществляемой в регионе с 2014 года. Развитие и эффективное использование промышленного потенциала региона, которые являются приоритетами долгосрочной стратегии развития области, вернули утраченное доверие федерального центра. Благодаря тесному взаимодействию области с Москвой на реализацию проекта по выпуску обожженных анодов предприятие получило 300 миллионов рублей льготного займа от Фонда развития промышленности. Также поданы документы для выделения субсидии Минпромторга РФ в размере 635 миллионов рублей на покрытие части затрат по инвестиционному кредиту.

Решить вопрос с восстановлением производства на заводе помогли достигнутые договоренности по снижению стоимости электричества для энергоемких предприятий региона. Решить эту проблему не удавалась никому много лет. Именно высокая стоимость электроэнергии в 2013 году стала причиной остановки завода, изначально рассчитанного на дешевую гидроэнергетику Волжской ГЭС.

Предложения усовершенствовать правила работы на рынке электроэнергетики — с тем, чтобы найти оптимальный баланс между развитием этой отрасли и модернизацией промышленности, губернатор Андрей Бочаров впервые обозначил в мае 2014 году на совещании в Ивановской области, где премьер-министр страны Дмитрий Медведев обсуждал с руководителями федеральных ведомств и главами территорий проблемы развития предприятий. Впоследствии тема перехода на прямые договора с поставщиком энергии стала одной из ключевых на встрече Председателя Правительства России с представителями волгоградского бизнеса в мае 2016 года в Волгограде.

Дмитрий Медведев, по итогам встречи, дал поручение в адрес профильного министерства окончательно сформулировать позицию по этому вопросу. На протяжении года в регион неоднократно приезжали представители Минэнерго. Уже в июне 2016 года, спустя месяц, прибывший в Волгоград заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко выразил готовность профильного ведомства оказать содействие в решение этого вопроса.

По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве Волгоградской области, РУСАЛа и «РусГидро», который официально закрепляет дорожную карту по возобновлению всех производств на «ВгАЗ-СУАЛ».

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