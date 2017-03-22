Краевые власти пока не видят решений проблемы со сносом домов из-за нефтепровода

Глава Прикамья Максим Решетников считает, что в ситуации со сносом домов, находящихся в охранной зоне нефтепровода компании «Транснефть», виноваты органы власти, которые в течение двадцати лет должны были осуществлять соответствующий контроль. В ближайшее время врио губернатора края намерен провести переговоры с владельцами трубопровода.



— Решений очевидных пока нет, — сказал Максим Решетников.



Напомним, нефтепровод был введен в эксплуатацию еще в 1962 году, но о нем «вспомнили» лишь несколько лет назад. За это время вдоль нефтепровода, в его охранной зоне, не предусматривающей каких-либо строений, были построены дома, и сейчас нефтяная компания выигрывает один суд за другим, требуя снести постройки.



Сотни жителей микрорайонов Ива, Запруд, Архирейка, деревни Адищево и Ерепеты столкнулись с этой проблемой.

