Краевые власти пока не видят решений проблемы со сносом домов из-за нефтепровода
Врио губернатора Пермского края планирует провести переговоры с собственниками нефтепровода,
Врио губернатора Пермского края планирует провести переговоры с собственниками нефтепровода,
Глава Прикамья Максим Решетников считает, что в ситуации со сносом домов, находящихся в охранной зоне нефтепровода компании «Транснефть», виноваты органы власти, которые в течение двадцати лет должны были осуществлять соответствующий контроль. В ближайшее время врио губернатора края намерен провести переговоры с владельцами трубопровода.
— Решений очевидных пока нет, — сказал Максим Решетников.
Напомним, нефтепровод был введен в эксплуатацию еще в 1962 году, но о нем «вспомнили» лишь несколько лет назад. За это время вдоль нефтепровода, в его охранной зоне, не предусматривающей
Сотни жителей микрорайонов Ива, Запруд, Архирейка, деревни Адищево и Ерепеты столкнулись с этой проблемой.