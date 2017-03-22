Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Названа самая счастливая страна в мире
Песков оценил сообщение о плате за организацию встреч с Путиным
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
«Демонстрация низменности»: Ляшко о действиях США
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
16Неслабый пол
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
13:35 (мск), источник: Новости Перми

Краевые власти пока не видят решений проблемы со сносом домов из-за нефтепровода

Врио губернатора Пермского края планирует провести переговоры с собственниками нефтепровода, из-за которого жители Запруда, Архиерейки, Ерепет и Адищево могут остаться бездомными.

Источник: Новости Перми

Глава Прикамья Максим Решетников считает, что в ситуации со сносом домов, находящихся в охранной зоне нефтепровода компании «Транснефть», виноваты органы власти, которые в течение двадцати лет должны были осуществлять соответствующий контроль. В ближайшее время врио губернатора края намерен провести переговоры с владельцами трубопровода.

— Решений очевидных пока нет, — сказал Максим Решетников.

Напомним, нефтепровод был введен в эксплуатацию еще в 1962 году, но о нем «вспомнили» лишь несколько лет назад. За это время вдоль нефтепровода, в его охранной зоне, не предусматривающей каких-либо строений, были построены дома, и сейчас нефтяная компания выигрывает один суд за другим, требуя снести постройки.

Сотни жителей микрорайонов Ива, Запруд, Архирейка, деревни Адищево и Ерепеты столкнулись с этой проблемой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В больницах хотят поделить очереди к врачам
Госдума освободила от налогов попавших под санкции граждан
Жертвами авиаудара по школе в Сирии стали десятки человек
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Валерий Козлов назначен и.о. главы РАН
Кремль опроверг организацию Фийоном платных встреч с Путиным
Минфину поручили повысить минимальную цену на водку
Верховный суд оставил в силе приговор Карауловой
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Что купить за 500 тысяч: рейтинг самых доступных машин 5 лет назад за эти деньги можно было купить Hyundai Solaris с автоматом. А что сейчас?
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу В Кремле прошел концерт, посвященный пятилетию популярного телепроекта
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Москва попала в сотню самых дорогих городов мира
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь