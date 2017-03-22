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15:32 (мск), источник: ИА REGNUM

Донские чиновники «переплюнули» по зарплатам своих коллег по ЮФО

Кубанские чиновники уступили пальму первенства по уровню заработных плат коллегам из Ростовской области.

Согласно последним данным Росстата, в 2016 году в Южном федеральном округе средняя заработная плата служащих федеральных органов власти достигла 36,4 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 17,5%, у служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации приблизилась к 48 тыс. рублей (рост на 6,2%), а у работников органом местного самоуправления составила 32,6 тыс. рублей (рост на 4,8%), передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

При этом федеральные чиновники в Ростовской области получали в 2016 году в среднем по 37,3 тыс. рублей в месяц, а в органах исполнительной власти — 51,5 тыс. рублей. На втором месте Краснодарский край, где среднемесячная зарплата составила 36,8 тыс. рублей и 54,7 тыс. рублей соответственно.

Тройку лидеров замыкает Волгоградская область, зарплаты чиновников в которой были до последнего времени самыми высокими на юге России.

Ниже всего оплачивается труд чиновников в Калмыкии. Здесь служащие федеральных органов исполнительной власти в среднем в месяц получали 31,1 тыс. рублей, органов исполнительной власти субъектов РФ — 28,2 тыс. рублей (это более чем в два раза меньше, чем их коллеги на Кубани и в Ростовской области), местные чиновники — 22 тыс. рублей (их зарплаты по сравнению с 2015 года сократились на 4,6%).

Переплюнули всех федеральные чиновники из Севастополя и Крыма. Их заработные платы достигали в 2016 году 41,4 и 37,9 тыс. рублей соответственно.

Добавим, что выше всего в России труд чиновников оплачивается в Дальневосточном федеральном округе. Здесь доходы слуг народа достигают 83,3 тыс. рублей (в органах исполнительной власти). Самые бедные чиновники работают в Северо-Кавказском федеральном округе.

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