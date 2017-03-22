Донские чиновники «переплюнули» по зарплатам своих коллег по ЮФО
Кубанские чиновники уступили пальму первенства по уровню заработных плат коллегам из Ростовской области.
Кубанские чиновники уступили пальму первенства по уровню заработных плат коллегам из Ростовской области.
Согласно последним данным Росстата, в 2016 году в Южном федеральном округе средняя заработная плата служащих федеральных органов власти достигла 36,4 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 17,5%, у служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации приблизилась к 48 тыс. рублей (рост на 6,2%), а у работников органом местного самоуправления составила 32,6 тыс. рублей (рост на 4,8%), передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.
При этом федеральные чиновники в Ростовской области получали в 2016 году в среднем по 37,3 тыс. рублей в месяц, а в органах исполнительной власти — 51,5 тыс. рублей. На втором месте Краснодарский край, где среднемесячная зарплата составила 36,8 тыс. рублей и 54,7 тыс. рублей соответственно.
Тройку лидеров замыкает Волгоградская область, зарплаты чиновников в которой были до последнего времени самыми высокими на юге России.
Ниже всего оплачивается труд чиновников в Калмыкии. Здесь служащие федеральных органов исполнительной власти в среднем в месяц получали 31,1 тыс. рублей, органов исполнительной власти субъектов РФ — 28,2 тыс. рублей (это более чем в два раза меньше, чем их коллеги на Кубани и в Ростовской области), местные чиновники — 22 тыс. рублей (их зарплаты по сравнению с 2015 года сократились на 4,6%).
Переплюнули всех федеральные чиновники из Севастополя и Крыма. Их заработные платы достигали в 2016 году 41,4 и 37,9 тыс. рублей соответственно.
Добавим, что выше всего в России труд чиновников оплачивается в Дальневосточном федеральном округе. Здесь доходы слуг народа достигают 83,3 тыс. рублей (в органах исполнительной власти). Самые бедные чиновники работают в