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13:43 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня

УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице 25 марта состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

Приобрести овощи, мед, мясо, молочную продукцию фермерских хозяйств и личных подворий, а также хлебобулочные и кондитерские изделия можно будет в двух районах Уфы — Октябрьском и Орджоникидзевском.

В Октябрьском районе сельчане предложат свою продукцию на площади перед Дворцом спорта и в Сипайлово — на аллее по ул. Рыльского. В Орджоникидзевском районе торговля традиционно развернется на площади перед ДК им. Орджоникидзе.

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