Уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня

Приобрести овощи, мед, мясо, молочную продукцию фермерских хозяйств и личных подворий, а также хлебобулочные и кондитерские изделия можно будет в двух районах Уфы — Октябрьском и Орджоникидзевском.

В Октябрьском районе сельчане предложат свою продукцию на площади перед Дворцом спорта и в Сипайлово — на аллее по ул. Рыльского. В Орджоникидзевском районе торговля традиционно развернется на площади перед ДК им. Орджоникидзе.