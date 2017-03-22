В Башкирии создают лесопромышленный кластер
УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкортостане создают лесопромышленный кластер. Подписание Соглашения состоялось 22 марта в рамках Российского промышленного форума.
УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкортостане создают лесопромышленный кластер. Подписание Соглашения состоялось 22 марта в рамках Российского промышленного форума.
Документ подписали министр промышленности и инновационной политики Алексей Карпухин и руководители десяти лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, работающих в регионе. Соглашение предусматривает совместное развитие бизнеса и создание организации, координирующей деятельность кластера, в рамках которого будут строиться новые производственные мощности в лесных районах республики.
По данным Минпрома РБ, в лесопромышленный комплекс региона входят 1128 организаций всех форм собственности, в том числе 272 лесозаготовительных предприятия, 531 — деревообрабатывающих, 324 предприятия по производству мебели, 1 лесохимический комбинат. В 2016 году объем отгруженной продукции составил 7 млрд рублей, индекс промпроизводства — 138,6 процента.