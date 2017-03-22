В Башкирии создают лесопромышленный кластер

Документ подписали министр промышленности и инновационной политики Алексей Карпухин и руководители десяти лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, работающих в регионе. Соглашение предусматривает совместное развитие бизнеса и создание организации, координирующей деятельность кластера, в рамках которого будут строиться новые производственные мощности в лесных районах республики.

По данным Минпрома РБ, в лесопромышленный комплекс региона входят 1128 организаций всех форм собственности, в том числе 272 лесозаготовительных предприятия, 531 — деревообрабатывающих, 324 предприятия по производству мебели, 1 лесохимический комбинат. В 2016 году объем отгруженной продукции составил 7 млрд рублей, индекс промпроизводства — 138,6 процента.