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14:02 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Средняя зарплата чиновников в Волгоградской области понизилась за год и составила 50 тысяч

Федеральная служба государственной статистики предоставила данные о заработной плате государственных и муниципальных служащих за 2016 год в России.

Как стало известно ВДТВ благодаря опубликованному на сайте ведомства отчету, средняя зарплата сотрудников органов исполнительной власти в Волгоградской области понизилась за год на 3,7% и составляет 50734 рубля. При этом средний общероссийский показатель — 56,5 тысяч, зато в большинстве регионов ЮФО зарплаты чиновников ниже, чем у волгоградцев. Больше получают лишь в Краснодарском крае и Ростовской области.

Традиционно ежемесячный доход сотрудников органов местного самоуправления гораздо ниже, чем у представителей исполнительной власти региона. Средняя зарплата в муниципалитетах составила 27645 рублей, а в территориальных управлениях федеральных органов исполнительной власти — 35845 рублей. Эти суммы также ниже среднероссийских от 7-ми до 10-ти тысяч рублей.

Средняя заработная плата гражданских служащих в регионе составила 28884 рублей, а средняя по России — 41608 рублей.

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