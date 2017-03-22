Новосибирску нужно 4,3 млрд руб. на расселение ветхих домов
Городские депутаты просят продлить меры финансовой поддержки на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Городские депутаты просят продлить меры финансовой поддержки на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
НОВОСИБИРСК, 22 марта. /ТАСС/. Депутаты Совета депутатов Новосибирска обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и председателю Законодательного собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву с предложением продлить меры финансовой поддержки на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. В Новосибирске в расселении нуждаются 140 многоквартирных домов, затраты составят около 4,3 млрд рублей, сообщила
«Несмотря на все усилия со стороны органов местного самоуправления и региональных властей, расселение и снос ветхих домов может растянуться на долгие годы. Уже сейчас общая площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, составляет в Новосибирске 79,2 тыс. кв. метров», — говорится в тексте обращения.
Отмечается, что при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию
За документ депутаты проголосовали единогласно.