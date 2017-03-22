Новосибирску нужно 4,3 млрд руб. на расселение ветхих домов

НОВОСИБИРСК, 22 марта. /ТАСС/. Депутаты Совета депутатов Новосибирска обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и председателю Законодательного собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву с предложением продлить меры финансовой поддержки на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. В Новосибирске в расселении нуждаются 140 многоквартирных домов, затраты составят около 4,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба мэрии города.

«Несмотря на все усилия со стороны органов местного самоуправления и региональных властей, расселение и снос ветхих домов может растянуться на долгие годы. Уже сейчас общая площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, составляет в Новосибирске 79,2 тыс. кв. метров», — говорится в тексте обращения.

Отмечается, что при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с 2008 по 2016 год включительно в Новосибирске было расселено 242 многоквартирных аварийных дома. Общий объем денежных средств, полученных городом, составил более 2 млрд рублей. Еще более 2,3 млрд рублей направлено из бюджета городского и областного бюджетов. В результате новое жилье получили 2835 семей (7454 человека).

За документ депутаты проголосовали единогласно.