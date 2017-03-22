«Омскгоргаз» отвел подозрения о выбросах в Омске, проверив себя сам

В среду, 22 марта представители надзорных ведомств и регионального Минприроды собрали пресс-конференцию по запаху в городе, который мучает омичей с начала марта. И. о. главы омского Росприроднадзора Сергей Еремин сразу очертил круг подозреваемых в выбросах: это буферные пруды омского Нефтезавода и заброшенный склад завода пластмасс.

Однако журналисты спросили, проверялся ли на источники распространения запаха «Омскгоргаз».

Со слов Сергея Еремина, проверять «Омскгоргаз» не было необходимости, так как структура предоствила им свои результаты проверки.

«Мы проверяли объекты, на которых потенциально может находиться этилмеркаптан, а не “Омскгоргаз”. Мы проверили три ГРС, относящиеся к “Томсктрансгаз”. При этом одна из них находится в эксплуатации у нефтезавода, там мы ничего не обнаружили. Сейчас эта работа продолжается. Непосредственно в “Омскгоргазе” никаких ситуаций выявлено не было. Мы с “Омскгоргазом” и с “Омскоблгазом” работаем вплотную — у них есть своя система мониторинга», — заявил Еремин.