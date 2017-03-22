Крым решил в ускоренном порядке изымать земли под объекты ФЦП

«Сроки, установленные Земельным кодексом в объеме 60 и 90 дней, предлагается сократить до 14 и 20 дней», — сказала министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина на заседании парламента республики.

Также документ, по словам министра, предусматривает особенности изъятия в части возможности предоставления имущества взамен изымаемого.

«Предлагается предусмотреть возможность предоставления имущества площадью и стоимостью больше изымаемого, но при этом ограничить такое предоставление установленной нормой предоставления площади жилого помещения по договору социального найма», — отметила глава Минимущества Крыма.

Правительство России в августе 2014 года утвердило ФЦП развития республики Крым и Севастополя до 2021 года, затем вносил в программу правки. Последняя утверждена в конце ноября 2016 года — расходы на ФЦП выросли почти на 9%, или 62 млрд рублей — до 769,5 млрд рублей.

Программа реализуется в два этапа: первый рассчитан на 2015−2017, второй — на 2018−2020 годы.