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13:53 (мск), источник: Интерфакс

Крым решил в ускоренном порядке изымать земли под объекты ФЦП

22 марта. Interfax-Russia.ru — Государственный совет Крыма в среду принял региональный закон о сокращении сроков изъятия земель под объекты федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова, рассчитанной до 2021 года.

«Сроки, установленные Земельным кодексом в объеме 60 и 90 дней, предлагается сократить до 14 и 20 дней», — сказала министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина на заседании парламента республики.

Также документ, по словам министра, предусматривает особенности изъятия в части возможности предоставления имущества взамен изымаемого.

«Предлагается предусмотреть возможность предоставления имущества площадью и стоимостью больше изымаемого, но при этом ограничить такое предоставление установленной нормой предоставления площади жилого помещения по договору социального найма», — отметила глава Минимущества Крыма.

Правительство России в августе 2014 года утвердило ФЦП развития республики Крым и Севастополя до 2021 года, затем вносил в программу правки. Последняя утверждена в конце ноября 2016 года — расходы на ФЦП выросли почти на 9%, или 62 млрд рублей — до 769,5 млрд рублей.

Программа реализуется в два этапа: первый рассчитан на 2015−2017, второй — на 2018−2020 годы.

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