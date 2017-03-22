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17:16 (мск), источник: ТАСС

Круизное сообщение по маршруту Сочи — Крым откроется в конце апреля

УФА, 22 марта. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Круизное сообщение по маршруту порт Сочи — Крым откроется в конце апреля текущего года, в будущем планируется продолжить маршрут до Стамбула, сообщил журналистам мэр Сочи Анатолий Пахомов в среду.

«Круизный лайнер у нас пойдет с конца апреля. Все смогут приехать в Сочи, сесть на круизный лайнер и побывать во всех городах Крыма», — сказал он.

Решение о заходе в порт Стамбула еще не принято, уточнил мэр корреспонденту ТАСС. «Со Стамбулом пока еще вопрос не решен, но хорошо было бы ходить именно в Турцию. Что такое круиз, который будет охватывать только Черноморские города России? Не только Турцию, там и Болгарию хотят. Но есть определенные нюансы, они технические исключительно», — отметил Пахомов.

Круизное сообщение между Сочи и Крымом

На заседании президиума Госсовета 15 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами.

Ранее генеральный директор АО «Сочинский морской торговый порт» Владимир Деркунов сообщил ТАСС, что регулярная круизная линия из порта Сочи в Крым может быть открыта уже весной 2017 года. Проект получил одобрение в Министерстве транспорта РФ, организацией круизного сообщения по поручению президента РФ занимается «Росморпорт».

Ранее «Росморпорт» приобрел круизное судно Roy Star для перевозки туристов по маршруту Сочи — Крым — Стамбул. Судно построено в 1977 году, в 2005 году приведено в соответствие с современными требованиями и прошло реновации в 2013 и 2017 годах. Его длина — 141,8 метра, ширина — 21,9 метра. Корабль рассчитан на 940 пассажиров, которые будут размещаться в 360 каютах.

Теплоход оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системе шведский стол, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками, SPA-зоной, магазином беспошлинной торговли.

В среду в Уфе проходит презентация «Сочи — новый город, новые возможности». Глава города-курорта Анатолий Пахомов совместно с представителями предприятий санаторно-курортного комплекса рассказывает о преобразованиях, произошедших на курорте после проведения зимних Олимпийских игр.

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