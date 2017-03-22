Новосибирцы могут оплатить «коммуналку», налоги и штрафы, не выходя из дома

Пожилые люди привыкли оплачивать коммуналку на почте. Но в последнее время здесь всё больше работы с посылками и переводами. Однако от доставки пенсий и приёма платежей на почте не отказываются. Каждое утро Артём получает специальную аппаратуру — смартфон и мобильный терминал оплаты. Подпись, проверка, пароль — и почтальон нового образца готов к работе. Маршрут обычный: в эти дома Артём приносит пенсию. Валентина Ивановна сегодня пособия не ждёт — но специально позвонила в отделение с просьбой прислать курьера. Она хочет оплатить мобильную связь.

Антон Лучанский, корреспондент: «Это самое новое и одно из самых удобных почтовых отделений Новосибирска, но даже здесь в часы пик скапливается изрядное количество клиентов. В других не так уютно. А тяжелее всего в очередях приходится, конечно, пенсионерам».

Валентина Квашнина, пенсионерка: «Он будет и за сотовый брать, и за всё… Только он за квартиру брать не будет — потому что у нас с банком договорённость. А за всё остальное буду платить, если будет эта оплата — очень даже удобно».

Действительно, если нет особых договорённостей с банками — почтальон может взять оплату за содержание жилья, вывоз мусора, холодную воду, стационарный телефон — всё, что оплачиваем по системе «Город». А ещё спецпочтальону можно оплатить штраф ГИБДД, налоги, интернет — даже пополнить банковскую карту.

Артём Сергеев, сотрудник ФГУП «Почта России»: «Настороженность у людей есть, само собой — потому что всё новое тяжело воспринимается. Но сегодня услуга продвигается довольно хорошо, потому что контингент непосредственно наш — это пожилые люди, для которых лишний раз выйти на улицу — это проблема».

Недостаток мобильной оплаты услуг — бумага, на которой печатается чек. Со временем буквы выцветают, а ведь платёжные документы могут пригодиться спустя много месяцев. Если почта намерена продвигать услугу — стоит позаботиться о долговечных чеках.

Антон Калтыгин, представитель ФГУП «Почта России»: «Основной объём терминалов — 250 штук — в Новосибирской области мы уже получили и ввели в строй. В этом году мы ожидаем ещё около семидесяти терминалов, и они будут включены. Ну, а дальше будем смотреть, как будет востребована услуга, как она пойдёт».

Добавим, что услугой мобильной оплаты может воспользоваться любой житель области — достаточно позвонить на участок и узнать, когда может подойти почтальон.