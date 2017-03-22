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14:32 (мск), источник: АиФ Прикамье

Золотой отпуск. Уволенные министры получили больше 23 млн рублей

Многие не против посчитать деньги в чужом кармане. Особенно, если эти карманы в пиджаках чиновников.

Правда, в этом случае деньги бюджетные, а значит, наши налоги. Так что интерес более чем законный.

Обычная история.

На прошлой неделе Пермский край всколыхнула новость о том, что бывшие члены правительства получат в общей сложности 23,7 млн руб. Выплату сразу окрестили «золотыми парашютами». Так называют своеобразную компенсацию, которую получают отправленные в отставку руководители крупных организаций и компаний. Название прозрачно намекает на её необычный размер.

Однако Ольга Антипина, зампредседателя краевого правительства, пояснила, что никакие это не «парашюты». 21 чиновник получил компенсацию за неиспользованный отпуск. При расчёте средний дневной заработок каждого члена правительства умножали на срок неиспользованного отпуска. Диапазон — от 70 до 250 дней. Некоторые чиновники, по официальным данным, не отдыхали по пять лет.

«Трудовой кодекс распространяется на всех сотрудников, в том числе на членов правительства. По закону при отставке они должны уволиться и получить положенные компенсации за неиспользованные отпуска. Ситуация абсолютно стандарт­ная», — считает г-жа Антипина. — Это не первая отставка правительства в крае. И каждый раз производят подобные выплаты.

Общая сумма «отпускных» оказалась такой большой, что под угрозой оказалась выплата зарплат 500 сотрудникам краевой администрации. Сейчас они зарплату получили. А вот что касается будущих выплат, правительство предложило депутатам Заксобрания внести в краевой бюджет поправки. Направить на эти цели деньги, не израсходованные в 2016 г. Решение по этому вопросу депутаты вынесут в апреле.

Бюджет не резиновый.

У Леонида Морозова, экс-министра экономического развития края, компенсация одна из самых низких — 377 тыс. руб. Он говорит о том, что специально с ним сумму выплаты никто не обсуждал, документы и табель не видел.

«По поводу всех этих компенсаций могу сказать одно: направлю их на помощь детям — организации “Счастье жить”, — сказал Морозов. — Хочу, чтобы наши дети были здоровыми».

Никто не отрицает тот факт, что чиновники тоже должны получать компенсации за неотгулянный отпуск. С другой стороны, когда речь идёт о медицине, культуре, образовании, бюджет сразу становится «не резиновым». А на «золотые парашюты» деньги сразу нашлись.

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