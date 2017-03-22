Манеж «Пермь Великая» будет сдан не раньше июня

По его словам, манеж готов на 98%, но подрядчик допустил отклонение от прошедшего госэкспертизу проекта, поэтому сейчас приходится «в пожарном порядке» устранять выявленные нарушения, вносить изменения в проект, проводить дополнительные экспертизы. «Отвечают за эту работу первый вице-премьер Владимир Рыбакин и министр спорта Олег Глызин. Они обещают сдать объект к первому мая, но я сомневаюсь, что это удастся, возможно, что в июне мы эту тему додавим», — отметил глава региона.



Стоимость строительства крытого футбольного манежа «Пермь Великая» составила 1,4 млрд руб., из которых 644 млн руб. — средства федерального бюджета. Комплекс возводит строительная компания «ЭлинАльфа». Контроль за работами на участке осуществляет ФГУП «Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта».