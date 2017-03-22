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14:24 (мск), источник: Янтарный край

В Калининграде утвердили программу приватизации на 2017 год

В Калининграде сегодня, 22 марта 2017 года, на заседании горсовета утвердили программу приватизации на текущий год.

Так, исключаются 12 объектов и добавляются 83 объекта — в основном, не проданные в 2016 году. Планируемые доходы от приватизации не меняются и остаются в сумме 45,3 миллиона рублей, в том числе от продажи объектов, включенных в прогнозный перечень, 10,8 миллиона рублей, от уплаты в рассрочку субъектами малого и среднего предпринимательства — 34,5 миллиона рублей.

Основную часть вновь включаемых объектов составляют аварийные многоквартирные дома, которые были переведены в нежилые здания, а также муниципальные гаражи. Также в 2017 году предлагается продолжить преобразование МП РИВЦ «Симплекс» в ООО в целях вывода непрофильных активов из реестра муниципальной собственности.

«Каждый год, согласно федеральному закону, мы занимаемся приватизацией муниципального имущества, и с каждым годом сумма доходов по этой статье сокращается. Мы приняли концепцию о развитии молодёжной политики, и в соответствии с этим передаём один из имущественных комплексов на ул. Князева многофункциональному молодёжному центру», — заявил глава Калининграда Александр Ярошук.

По его словам, сейчас в Калининграде 47 помещений, отданных для организации досуга молодёжи и подростков. 19 из них будут изъяты из оборота, а вырученные средства направят на ремонт многофункционального молодёжного центра — первый этап ремонта пройдёт в этом году, а в следующем году реконструкция завершится, а также на организацию отдыха в загородных лагерях, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в администрации Калининграда.

Ярошук отметил, что в Прибрежном, Московском районе и существующие хорошо оборудованные учреждения, направленные на организацию досуга, творчества и спорта, сохранятся: «Освободятся только раскиданные по всему городу 1−3 комнатные квартиры на первых этажах жилых зданий, мало приспособленные для этой деятельности», — заключил он.

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