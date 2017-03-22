Власти Калининграда разрешили строить многоэтажки возле Ботанического сада
Депутаты Горсовета согласовали отнесение территории к зоне, в которой допускаются здания высотой от 5 до 16 этажей.
Депутаты Горсовета согласовали отнесение территории к зоне, в которой допускаются здания высотой от 5 до 16 этажей.
Власти разрешили строить многоэтажные жилые дома в районе Ботанического сада.
На заседании Горсовета в среду, 22 марта, депутаты согласовали изменение территориальных зон с «Ж-2» (застройка среднеэтажными домами) и «О-1» (зона делового, общественного и коммерческого назначения) на «Ж-1» в границах улиц Озёрной, Горького и Беломорской.
В «Ж-1» разрешается строительство жилых домов высотой от пяти до шестнадцати этажей, а также административных и деловых объектов, гостиниц, магазинов и других зданий социального и