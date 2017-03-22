Власти Калининграда разрешили строить многоэтажки возле Ботанического сада

Власти разрешили строить многоэтажные жилые дома в районе Ботанического сада.

На заседании Горсовета в среду, 22 марта, депутаты согласовали изменение территориальных зон с «Ж-2» (застройка среднеэтажными домами) и «О-1» (зона делового, общественного и коммерческого назначения) на «Ж-1» в границах улиц Озёрной, Горького и Беломорской.