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14:23 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда разрешили строить многоэтажки возле Ботанического сада

Депутаты Горсовета согласовали отнесение территории к зоне, в которой допускаются здания высотой от 5 до 16 этажей.

Власти разрешили строить многоэтажные жилые дома в районе Ботанического сада.

На заседании Горсовета в среду, 22 марта, депутаты согласовали изменение территориальных зон с «Ж-2» (застройка среднеэтажными домами) и «О-1» (зона делового, общественного и коммерческого назначения) на «Ж-1» в границах улиц Озёрной, Горького и Беломорской.

В «Ж-1» разрешается строительство жилых домов высотой от пяти до шестнадцати этажей, а также административных и деловых объектов, гостиниц, магазинов и других зданий социального и культурно-бытового обслуживания населения.

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