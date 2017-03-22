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14:41 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми начался экспресс-ремонт дорог

Пока ямы и трещины заделывают так называемым литым асфальтом. Такой процесс называют профилактическим, на тот период, пока на улице то тепло, то холодно. Как только установится нормальная погода, все обещают привести в порядок уже основательно.

Источник: Вести - Пермь

Для любой ямы у специалистов есть формула 5−15−60: глубина ямы не должна превышать 5 см, ширина — 15 см и длина 60 см. Учитывая эти параметры, обследуют пермские дороги. Если дефект превышает нормативные значения, ямы ремонтируют литым асфальтобетоном.

Сейчас, в условиях перепада температур, когда днём плюс, а ночью минус, используют литой асфальтобетон. Такой ремонт называют профилактическим. Особенность технологии в том, что в этой смеси повышенное содержание битума. Поэтому перед процедурой яму не нужно специально готовить. Не станут помехой и влажность, и перепады температур. Кладём, разравниваем, ждём 10 минут — дорога готова.

О необходимости начать дорожный ремонт раньше, чем обычно, заявил глава Перми Дмитрий Самойлов. Перечень дорог формируют, учитывая обращения пермяков, а также в результате плановых объездов.

Артём Федотов, прораб ООО «ДСТ-Пермь»: «Совместно с заказчиком составляем дефектную ведомость повреждений и начинаем планомерно работать. До наступления стабильных температур +8, +10 градусов уже выйдем с горячим асфальтобетоном».

Всего в новом сезоне планируют отремонтировать свыше 183 тысяч квадратных метров дорожного покрытия — и это только в Индустриальном районе. В целом по городу более миллиона квадратных метров.

Александр Полыгалов, директор МКУ «Благоустройство Индустриального района»: «В первый период — апрель-май — будет ремонтироваться и Советской армии, и Одоевского, и Качалова, и Врехнемуллинская, и на Гамовский тракт поедут. На многих улицах будет проводиться такой ремонт».

Повлиять на состояние асфальта на пути своего следования может каждый: в районных администрациях обещали учесть обращения жителей.

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