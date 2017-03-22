В мэрии Краснодара уточнили слова Евгения Первышова о зарплатах в 40 тысяч рублей

Как сообщал «Югополис», во вторник, 21 марта, на сайте краснодарской мэрии было опубликовано постановление № 1048 «О дополнительных мерах по социальной поддержке работающего населения муниципального образования город Краснодар в 2017 году». В постановлении мэр Краснодара Евгений Первышов рекомендует предпринимателям и руководителям предприятий установить работникам заработную плату в 2017 году не ниже 40280 рублей.

Постановление вызвало массовое обсуждение рекомендаций мэра в соцсетях и породило волну фотожаб.

«Рекомендуемая минимальная официальная зарплата рассчитывается на основании плана по сбору в городской бюджет поступлений от уплаты налога на доходы физических лиц, — уточнил помощник Первышова Владимир Вербицкий. — Соответствующие документы подписываются ежегодно. Так происходит в каждом городе нашей страны».

По словам Вербицкого, эти меры принимаются для борьбы с серыми зарплатами и повышения уровня собираемости налогов, из которых формируется бюджет города.

«Упомянутая цифра взята не с потолка. Краснодарстат каждый год считает среднемесячную номинальную начисленную зарплату по видам экономической деятельности (без соцвыплат). По итогам 2016 года в Краснодаре эта цифра равна 40 280 рублям, что на 4,6 процента больше, чем годом ранее», — заключает помощник мэра.

Напомним, 5 миллионов россиян получают зарплату меньше 7,5 тыс. рублей в месяц. Размер прожиточного минимума по стране составляет 9776 рублей, для трудоспособного населения — 10 524 рубля.