Россельхознадзор вернул в Беларусь тонну «беспаспортных» яблок

По данным управления, партия фруктов была задержана в фитосанитарном контрольном пункте, расположенном в деревне Лобок (Невельский район Псковской области).

«По результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля запрещен ввоз из Республики Беларусь партии яблок свежих весом одна тонна», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что причиной запрета стало отсутствие у груза фитосанитарного сертификата.

В управлении также уточнили, что владелец яблок привлечен к административной ответственности, а партия фруктов возвращена на территорию Беларуси.