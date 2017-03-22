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15:51 (мск), источник: Nur.kz

«Юбилейный» открылся вновь после пожара в Алматы

В Алматы после реконструкции открылся супермаркет «Юбилейный», который пострадал от пожара, произошедшего в мае прошлого года, передает NUR.KZ. Обновленный магазин осмотрел аким города Бауыржан Байбек.

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По словам директора супермаркета Валерия Мостового, в помещении предусмотрена усиленная система пожарной безопасности и система энергосбережения, позволяющая экономить порядка 40% электроэнергии.

Кроме того, Мостовой отметил, что в супермаркете уделяется большое внимание отечественным производителям.

«Мы акцентируем внимание на казахстанских производителях, планируем довести долю отечественных товаров на полках до 70%. Кроме того, около 40% представленной продукции производим сами: горячие блюда, хлебобулочные и кондитерские изделия. Восстановили 500 рабочих мест, в последующем планируем довести эту цифру до 600», — отметил Валерий Мостовой.

В тестовом режиме супермаркет запустился несколько дней назад. Теперь магазин будет работать в прежнем режиме — круглосуточно. Нужно отметить, что экстерьер супермаркета соответствует концепции Яна Гейла.

Перед входом организована просторная зона с фонтаном и скамейками. Сегодня перед «Юбилейным» проходит празднование Наурыза — здесь желающим раздают плов, правда, очередь за ним простирается на несколько метров.

Тут же установлены юрты, проходят торжественные мероприятия с танцами и артистами, к магазину даже привели верблюда. Празднование Наурыза перед «Юбилейным» продлится и завтра, 23 марта.

Напомним, в мае прошлого года загорелось кафе Korova Bar, огонь перекинулся на супермаркет «Юбилейный» и жилой дом. Общая площадь пожара составила 1100 квадратных метров.

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