Отремонтированные в 2016 году дороги в Омске выстояли зиму

Как ранее сообщал портал Om1.ru, с началом весны региональный Минстрой выборочно проверил дороги, отремонтированные в прошлом году. Всего же было сделано 57 городских улиц за счет средств облбюджета и по федеральному траншу от платы с дальнобойщиков по системе «Платон».

Тогда ведомство, как ни опасались омичи, не нашло серьезных нарушений — трещины, которые должно будет санировать управление дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, и выкрашивание — начинающиеся ямы, которые должны будут устранить по гарантии подрядчики. Объехать все объекты по плану должны были городские дорожники.

Сегодня, 22 марта, начальник управления дорожного комплекса областного Минстроя Дмитрий Христолюбов сообщил, что осмотры дорог уже проведены и в целом объекты «показали себя с хорошей стороны».

Дмитрий Христолюбов, начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и ЖКК Омской области:

— Зиму объекты выстояли нормально. Есть небольшие нарушения, которые подрядчиками будут устраняться по гарантийным обязательствам, но в целом можно констатировать, что работы по ремонту в прошлом году выполнены хорошо. У нас была уверенность, что дороги выстоят. Для этого проводился многоступенчатый контроль. Нарушения были связаны с выкрашиванием асфальтобетона, то есть начали образовываться ямки, а также появление трещин. Трещины в любом случае должны появляются, их сложно избежать. Для этого нужно проводить другой вид ремонта с устройством трещинопрерывающих прослоек. Это уже другие деньги, которые необходимо закладывать на стадии проектирования до начала работ.

Добавим, и чиновники, и эксперты признавали, что ситуацию, в которой город оказался прошлой весной, нужно было срочно выправлять. Поэтому было решено провести масштабный ремонт, но без переустройства основания в большинстве случаев, на что потребовалось бы больше средств.